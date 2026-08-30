Irán condiciona la reapertura del estrecho de Ormuz al cumplimiento de compromisos de EE.UU.

FOTO: Irán supeditó la reapertura de Ormuz a que Estados Unidos cumpla con los compromisos adquiridos en el Memorando de Entendimiento.

Irán ha señalado que el acuerdo alcanzado con Omán para la reapertura conjunta del estrecho de Ormuz no se llevará a cabo hasta que Estados Unidos cumpla con los compromisos adquiridos en el memorando de entendimiento.

El viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, declaró que "la República Islámica ha llegado a un acuerdo con Omán sobre las condiciones para el tránsito por el estrecho de Ormuz", según lo informado por la agencia IRNA.

"Sin embargo, este acuerdo no entrará automáticamente en la fase de aplicación, ya que su aplicación está condicionada al cumplimiento de los compromisos por la otra parte, concretamente Estados Unidos", añadió el político.

Gharibabadi aseguró que si Estados Unidos no cumple con las condiciones de Teherán, "Irán no tiene prisa por abrir el estrecho" y mantendrá sus medidas defensivas.

Irán y Omán han alcanzado un acuerdo para el establecimiento de un corredor para el tránsito de buques en el estrecho de Ormuz y su gestión por parte de los dos países, pero no habían informado hasta ahora de que depende de que Estados Unidos acepte las condiciones del país persa.

Las condiciones son las acordadas en el Memorando de Entendimiento firmado por Teherán y Washington en junio, que incluyen el fin de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano, el levantamiento del cerco estadounidense a los puertos y buques iraníes, y el fin de las sanciones contra la República Islámica.

Irán cerró el paso por Ormuz a mediados de julio, tras nuevos bombardeos estadounidenses contra el sur del territorio iraní, a los que Estados Unidos respondió reimponiendo un cerco sobre buques y puertos iraníes que está afectando la economía del país persa.

La República Islámica, además, insiste en cobrar tasas por servicios de navegación, seguridad y medio ambiente por transitar por el estrecho, por el que circulaba el 20 % del crudo antes de la guerra, algo a lo que Estados Unidos se opone.

El estrecho de Ormuz, entre Irán y Omán, es una de las principales rutas mundiales para el transporte de petróleo y gas y se ha convertido en uno de los puntos de tensión del conflicto entre Estados Unidos e Irán.