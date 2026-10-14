El Gaokao: el examen que define el futuro de millones de estudiantes chinos cada año

Por Agustina Vivanco

En dos días de junio, el país entero se detiene para que los estudiantes rindan el GaoKao, una prueba que define no solo su futuro universitario, sino el destino de las familias chinas.

El GaoKao, el examen de ingreso a la universidad considerado entre los más difíciles y determinantes del planeta.

Es prácticamente como si el tiempo se detuviera en China estos dos días de junio. El tráfico se reorganiza para que los estudiantes lleguen más rápido. Se detienen las obras en construcción para eliminar cualquier ruido. Todo el país se pone al servicio de que 13 millones de jóvenes de 18 años puedan rendir en las mejores condiciones posibles.

El examen que puede cambiar una vida

El GaoKao no es solo una prueba académica. Para millones de familias es la única vía real de ascenso social. Cao Xingming, un interlocutor local, lo resume con claridad: “Es la única vía que puede cambiar la vida de los chicos que vienen de la familia común. Es justa, equitativa, para que los jóvenes, no importa de dónde vengan, puedan recibir mejores educaciones en el futuro, para tener un ingreso mejor y la familia también va a cambiar”.

Las tres materias obligatorias son chino, inglés y matemáticas. Las otras tres las elige cada estudiante. El resultado define no solo los próximos cuatro años de carrera, sino, en muchos casos, el destino laboral y económico de toda una familia.

Madres con traje de la suerte y una nación en vilo

Las imágenes son elocuentes. Las madres acompañan a sus hijos hasta la puerta de los más de 8.000 centros de evaluación con un traje especial “para la buena suerte”. La familia entera espera afuera. El país entero parece contener la respiración.

“Los padres, por ejemplo, ya para reducir cosas, tareas domésticas, casi no dejan que sus hijos hagan nada”, explica Cao. Se facilitan transportes especiales y se reduce al mínimo cualquier fuente de ruido para que los jóvenes estudien y rindan en un entorno controlado.

Para los chicos, la experiencia es de una presión casi absoluta. “La única cosa que tiene que hacer un chico chino es estudiar, estudiar y estudiar”, resume Vivanco. En un país que ya no vive la escasez material de otras épocas, el equilibrio se rompe de otra manera: la vida de muchos adolescentes parece reducirse a una sola misión.

Un sistema que forma élites y genera tensiones

El GaoKao es, al mismo tiempo, un mecanismo de meritocracia y una fuente de estrés masivo. Para el Estado chino resulta esencial: garantiza la formación de recursos humanos de alto nivel.

Para las familias comunes, representa la esperanza concreta de un salto generacional. Para los estudiantes, puede convertirse en el evento más estresante de sus vidas.