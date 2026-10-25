Fernando Muslera: una jugada más

FOTO: Fernando Muslera fue el héroe y figura del triunfo de Estudiantes en el Maracaná.

Por Jorge Parodi

En su reciente visita a España, donde el viernes recibió el Premio Princesa de Asturias, Lionel Messi contó que Jorge, su papá recientemente fallecido, le decía que agarrara la pelota y que lo intentara: salga bien o mal, que no se quedara con eso, que SIEMPRE HABÍA UNA JUGADA MÁS.

El mensaje también era aplicable al escenario de la vida: no hay que rendirse, hay que insistir, intentar, buscar, porque siempre habrá una oportunidad más.

La expresión del papá de Messi me vino a la mente después de la épica actuación de Estudiantes de La Plata ante Flamengo en el Maracaná que le permitió clasificar a la final de la Copa Libertadores de América.

En una actuación memorable, el uruguayo Fernando Muslera fue el gran héroe de la noche carioca, tras atajar 3 penales en la definición desde los 12 pasos.

El arquero charrúa, de 40 años, es el mismo que hace pocos meses volvió destruido y vapuleado por las críticas a partir de sus errores en el último Mundial.

Él mismo había pedido el cambio en el entretiempo del partido ante España tras cometer un error que terminó en el gol del equipo ibérico.

Muslera estaba jugando su quinto Mundial. Es el futbolista uruguayo que más partidos ha disputado en Copas del Mundo con la camiseta de su selección.

Después del Mundial, muchos pedían su retiro, decían que estaba acabado.

Parecía el final de su carrera.

Pero, quedó dicho, el fútbol siempre te da una jugada más, y Muslera la aprovechó convirtiéndose en el artífice de una hazaña deportiva en el mítico Maracaná, agigantando su figura y conteniendo 3 penales decisivos.

El éxito y el fracaso suelen ser dos impostores y Muslera tuvo su noche de gloria y redención deportiva.

El legado de los Messi, esto de no rendirse, de saber, como le ocurrió al mismo Lionel con la Selección Argentina, que el fútbol siempre te da una jugada más, que se trata de un juego que siempre te ofrece una revancha.

Ocurre que, a veces, el fútbol suele ser una representación de la vida misma dentro de un campo de juego.

Por eso es que la vida también suele darle una oportunidad más a los que luchan, a los que no se dan por vencido, a los que creen, a los que trabajan y viven con pasión detrás de sus sueños.

Fernando Muslera pertenece a esa clase de personas. Por eso, tuvo una jugada más.