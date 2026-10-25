En vivo

Tarde y Media

Mati Arrieta

Argentina

En vivo

Tarde y Media

Mati Arrieta

Rosario

En vivo

Maratón de clásicos

Fernando Varea

En vivo

Clave de Sol

Pato Bon

En vivo

Fronteras afuera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Amamos los Domingos Notas

Fernando Muslera: una jugada más

 

25/10/2026 | 10:32Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Fernando Muslera fue el héroe y figura del triunfo de Estudiantes en el Maracaná.

FOTO: Fernando Muslera fue el héroe y figura del triunfo de Estudiantes en el Maracaná.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. Fernando Muslera: una jugada más

    Amamos los Domingos

    Episodios

Jorge Parodi Por Jorge Parodi

En su reciente visita a España, donde el viernes recibió el Premio Princesa de Asturias, Lionel Messi contó que Jorge, su papá recientemente fallecido, le decía que agarrara la pelota y que lo intentara: salga bien o mal, que no se quedara con eso, que SIEMPRE HABÍA UNA JUGADA MÁS.

El mensaje también era aplicable al escenario de la vida: no hay que rendirse, hay que insistir, intentar, buscar, porque siempre habrá una oportunidad más.

La expresión del papá de Messi me vino a la mente después de la épica actuación de Estudiantes de La Plata ante Flamengo en el Maracaná que le permitió clasificar a la final de la Copa Libertadores de América.

En una actuación memorable, el uruguayo Fernando Muslera fue el gran héroe de la noche carioca, tras atajar 3 penales en la definición desde los 12 pasos.

El arquero charrúa, de 40 años, es el mismo que hace pocos meses volvió destruido y vapuleado por las críticas a partir de sus errores en el último Mundial.

Él mismo había pedido el cambio en el entretiempo del partido ante España tras cometer un error que terminó en el gol del equipo ibérico.

Muslera estaba jugando su quinto Mundial. Es el futbolista uruguayo que más partidos ha disputado en Copas del Mundo con la camiseta de su selección.

Después del Mundial, muchos pedían su retiro, decían que estaba acabado.

Parecía el final de su carrera.

Pero, quedó dicho, el fútbol siempre te da una jugada más, y Muslera la aprovechó convirtiéndose en el artífice de una hazaña deportiva en el mítico Maracaná, agigantando su figura y conteniendo 3 penales decisivos.

El éxito y el fracaso suelen ser dos impostores y Muslera tuvo su noche de gloria y redención deportiva.

El legado de los Messi, esto de no rendirse, de saber, como le ocurrió al mismo Lionel con la Selección Argentina, que el fútbol siempre te da una jugada más, que se trata de un juego que siempre te ofrece una revancha.

Ocurre que, a veces, el fútbol suele ser una representación de la vida misma dentro de un campo de juego.

Por eso es que la vida también suele darle una oportunidad más a los que luchan, a los que no se dan por vencido, a los que creen, a los que trabajan y viven con pasión detrás de sus sueños.

Fernando Muslera pertenece a esa clase de personas. Por eso, tuvo una jugada más.

Lectura rápida

¿Quién recibió el Premio Princesa de Asturias?
Lionel Messi recibió el Premio Princesa de Asturias en España.

¿Cuál es el mensaje del papá de Messi?
El mensaje es que no hay que rendirse y siempre hay una jugada más en la vida.

¿Qué logró Estudiantes de La Plata?
Clasificó a la final de la Copa Libertadores de América tras vencer a Flamengo.

¿Quién fue el héroe del partido en el Maracaná?
Fernando Muslera fue el héroe al atajar 3 penales.

¿Qué se decía sobre Muslera después del Mundial?
Muchos pedían su retiro y decían que estaba acabado tras sus errores en el último Mundial.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf