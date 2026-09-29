Cómo proteger tu casa y auto de los temporales en Córdoba
Roberto Schreiner instó a no subestimar las alertas meteorológicas y detalló cómo preparar las viviendas ante temporales con piedra y viento.
29/09/2026 | 07:31Redacción Cadena 3
FOTO: Dramático temporal de granizo en Unquillo.
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Tras los recientes temporales de granizo y abundante caída de agua en las Sierras Chicas y alrededores, la Secretaría de Riesgo Climático y Catástrofe de Córdoba puso el foco en la prevención ciudadana.
El vocero del organismo y jefe de bomberos, Roberto Schreiner, remarcó que, ante escenarios de precipitaciones intensas en cortos períodos, la respuesta de los hogares y la conducta de la población resulta determinante para evitar daños de gravedad.
El especialista subrayó la importancia de adoptar un enfoque preventivo en el hogar: "Podemos tomar este concepto de estar preparados para esperar estos eventos, soportarlos y después sobreponernos. Puede ser un ser humano resiliente, pero también puede ser una vivienda y un barrio resiliente".
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Para lograr esa preparación en las viviendas y en la vía pública, Schreiner detalló las siguientes recomendaciones clave:
Respetar las alertas tempranas: "Lo primero que hay que hacer en una casa es no subestimar las alertas. Eliminemos esa frase de 'al final no pasó nada'", enfatizó. Pedió especial cuidado a la hora de circular: "Esperar, no salir a transitar cuando está lloviendo, porque en la desesperación de la pedrea andás más rápido por buscar un refugio y podés chocar".
Revisión de techos y cañerías de desagüe: explicó que la caída de piedra suele arrancar hojas que terminan tapando las bajadas de agua. Por eso, aconsejó limpiar canaletas y desagües de manera periódica para evitar inundaciones internas cuando caiga mucha agua en poco tiempo.
Asegurar aberturas ante el viento: frente a tormentas con ráfagas intensas, la medida elemental es cerrar todas las ventanas y puertas para evitar corrientes de aire que puedan descompensar las estructuras o romper vidrios.
Equipamiento básico de emergencia: instó a contar con elementos esenciales de primera necesidad, como linternas, velas y matafuegos operativos dentro de las casas.
En cuanto al panorama provincial, Schreiner destacó que la infraestructura de contención y el trabajo coordinado entre municipios, bomberos y la Policía evitaron desbordes de ríos en zonas críticas como Unquillo o Villa Allende. Sin embargo, advirtió sobre la necesidad de mantener el alerta ante el desarrollo de nuevos eventos meteorológicos.
Lectura rápida
¿Qué se discutió en el artículo? Se abordó la importancia de la prevención ciudadana ante temporales en Córdoba.
¿Quién es el vocero mencionado? El vocero es Roberto Schreiner, jefe de bomberos de la Secretaría de Riesgo Climático y Catástrofe de Córdoba.
¿Cuándo ocurren los eventos mencionados? Los eventos mencionados son temporales de granizo y abundante caída de agua que han afectado recientemente a la región.
¿Dónde se han producido los temporales? Los temporales han tenido lugar en las Sierras Chicas y alrededores de Córdoba.
¿Por qué es importante la preparación en el hogar? La preparación es crucial para evitar daños graves y asegurar la seguridad de los hogares durante eventos meteorológicos extremos.