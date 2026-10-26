El blindaje de Córdoba por el Papa: 15.000 efectivos, espacio aéreo cerrado y restricciones

En un escenario de máxima exigencia operativa y rigurosidad técnica, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, confirmó el contundente dispositivo que se desplegará en la provincia de Córdoba con motivo de la histórica e inminente visita de Su Santidad el Papa León XIV.

Tras supervisar de primera mano el predio de la Fabrica Argentina de Aviones (Fadea) y coordinar esfuerzos con la cúpula provincial y municipal, la funcionaria fue categórica respecto al nivel de preparación: "Es un dispositivo de seguridad sin antecedentes. Impresionante".

Pese a las especulaciones por los recientes problemas de salud del Sumo Pontífice, la titular de la cartera de Seguridad garantizó la firmeza de la agenda acordada con la Santa Sede.

"En ningún momento de todo el trabajo que venimos haciendo con el Vaticano se puso en duda la visita. Jamás se canceló alguna de las reuniones", aseveró a Cadena 3.

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Un cerrojo por aire y tierra: 15.000 efectivos y el cierre de fronteras aéreas

El plan estratégico diseñado para la jornada incluye medidas extremas de restricción de movilidad y control de accesos, coordinadas entre las fuerzas federales y la Policía de la Provincia de Córdoba.

Entre los ejes centrales del operativo se destacan:

-Cierre del espacio aéreo: Se emitieron las directivas para bloquear el espacio aéreo en las franjas horarias exactas de aterrizaje y despegue del pontífice, tanto en Buenos Aires como en el aeropuerto de la ciudad de Córdoba.

-Despliegue policial masivo: Se movilizarán de manera simultánea aproximadamente 15.000 efectivos.

-Controles territoriales: Se blindarán 14 puntos de ingreso a la provincia y 3 accesos estratégicos a la capital (Autopista Córdoba-Carlos Paz, Circunvalación Acceso Norte y Acceso Sur).

-Capacidad vehicular: Se habilitaron "bolsones de estacionamiento" planificados para albergar entre 13.000 y 14.000 vehículos particulares, además de 1.500 colectivos de larga distancia.

De Fadea al centro: anillos de exclusión, vigilia y logística de salud

El foco del evento masivo estará centrado en el predio de Fadea —un terreno equivalente a 15 quintas— donde se prevé una masiva presencia de fieles, así como en el casco céntrico. A partir del día previo a la llegada papal, la circulación vehicular quedará completamente anulada dentro del gran anillo periférico, transformando el área céntrica en una zona estrictamente peatonal.

"Hay que olvidarse desde el día anterior de circular por la ciudad. A medida que avanzan las horas se va corriendo el anillo de seguridad", advirtió la ministra, haciendo hincapié en que la ciudadanía debe prepararse para caminatas prolongadas y un riguroso régimen de ingreso.

Para la vigilia de jóvenes programada en la antesala de la misa central, el protocolo será estricto: quedan prohibidas las mochilas de gran tamaño y las carpas. Únicamente se permitirá el ingreso con bolsos pequeños, bolsas de dormir, abrigo y pilotos.

En materia de respuesta médica y contención ante emergencias sanitarias, el dispositivo contempla:

-Un corredor de emergencia permanente con 80 ambulancias disponibles.

-Más de 1.050 profesionales de la salud apostados únicamente en el predio de Fadea.

-La integración del equipo sanitario oficial de la Cápsula Papal, en coordinación con los hospitales de la red pública provincial.

Un desafío superior al G20: la compleja gestión de multitudes

Al contrastar esta cobertura con eventos internacionales previos, Monteoliva enfatizó la complejidad diferencial que reviste la protección de una figura de alcance masivo en contacto directo con la gente.

"En el G20 de 2018 teníamos a los grandes mandatarios del mundo, pero no había nadie en la calle. Acá es la seguridad de Su Santidad combinada con algo extremadamente sensible: la gestión de multitudes. Me atrevería a decir que habrá más de un millón y medio de personas moviéndose en la ciudad", explicó.

La ministra concluyó remarcando que el despliegue extraordinario no significará desatender la prevención delictiva habitual ni los patrullajes ordinarios en los barrios y rutas de la provincia.

Entrevista de Miguel Clariá.