Rige una alerta amarilla por nieve para este sábado en las sierras de Córdoba

FOTO: Las fotos de la nieve que los oyentes mandaron al Mensajero de Cadena 3.

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por nieve que afectará a la zona serrana de Córdoba durante este sábado.

El aviso del organismo oficial abarca además a las provincias de San Luis y Mendoza, e implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas y la circulación vehicular.

La nueva advertencia meteorológica se activó tras la intensa tormenta de nieve registrada antes de las 23 de este jueves en la ruta provincial E-34, a la altura de las Altas Cumbres.

Ese episodio tomó por sorpresa a numerosos automovilistas que transitaban por la zona y obligó a un amplio operativo de rescate encabezado por la Policía Caminera y los Bomberos para evacuar a las personas varadas.

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Las tareas de asistencia debieron ejecutarse en condiciones extremas, dado que la acumulación de nieve sobre la carpeta asfáltica alcanzó los 10 centímetros en los tramos más elevados de la montaña.

Ante la presencia de hielo y la baja visibilidad, las autoridades decidieron mantener el cierre preventivo del paso vehicular.

Frente a la continuidad del alerta amarillo para la jornada sabatina, los organismos de seguridad recomendaron a la población y a los conductores evitar el desplazamiento hacia los sectores de alta montaña, mantenerse informados por los canales oficiales y acatar las indicaciones del personal desplegado en los controles viales.