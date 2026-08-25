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Wawrinka se despide de Nueva York y el US Open con un emotivo agradecimiento

El excampeón del US Open, Stan Wawrinka, no participará en su última edición del torneo y agradeció a Nueva York por sus inolvidables momentos en la ciudad y el evento.

25/08/2026 | 14:11Redacción Cadena 3

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Wawrinka agradece a Nueva York y al US Open tras quedar fuera del torneo en su última temporada

FOTO: Wawrinka agradece a Nueva York y al US Open tras quedar fuera del torneo en su última temporada

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Stan Wawrinka expresó su gratitud hacia Nueva York y el Abierto de Estados Unidos tras no lograr clasificar para el torneo en lo que será su última temporada como profesional. El excampeón, que conquistó el US Open en 2016, ya no cuenta con un ranking que le permita acceder de manera directa, y la Asociación de Tenis de Estados Unidos no le concedió una invitación para participar.

En una publicación en redes sociales, Wawrinka escribió: "Gracias, Nueva York. Gracias, (en el) Abierto de Estados Unidos", acompañado de emojis representativos de la ciudad y el tenis. Agradeció a sus seguidores por el apoyo recibido a lo largo de su carrera, diciendo: "Eternamente agradecido. Nueva York para siempre".

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El suizo, de 41 años, ha sido una figura destacada en el tenis, en una era dominada por jugadores como Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray. A lo largo de su carrera, Wawrinka logró importantes victorias, incluyendo una sobre Nadal en la final del Abierto de Australia 2014 y otra ante Djokovic en el Abierto de Francia 2015, además de su triunfo en el US Open 2016.

Sin embargo, no pudo defender su título en Nueva York debido a lesiones. En 2017, se perdió el torneo tras someterse a dos cirugías de rodilla, y en 2021 enfrentó problemas en el pie que también requirieron intervención quirúrgica.

Recientemente, la Asociación de Tenis de Estados Unidos recibió críticas por otorgar su última invitación al estadounidense Patrick Kypson, quien ocupa el puesto 115 del ranking, en lugar de a Wawrinka. Al no estar inscrito en el torneo de clasificación, el suizo perdió su última oportunidad de participar.

A pesar de esto, Wawrinka se mostró positivo en su mensaje. Recordó cómo fue su llegada a Nueva York desde un pequeño pueblo agrícola en Suiza, describiendo la ciudad como "demasiado grande" en sus primeras impresiones. Con el tiempo, Nueva York se convirtió en uno de sus lugares favoritos, un espacio que lo desafió y le permitió vivir momentos intensos.

"Las batallas, las noches largas, el ambiente increíble, el cariño del público… recuerdos que se quedarán conmigo para siempre. Ganar el Abierto de Estados Unidos, en la ciudad que nunca duerme, será para siempre uno de los mejores momentos de mi vida", concluyó.

Lectura rápida

¿Qué anunció Wawrinka?
Wawrinka anunció que no participará en su última temporada en el US Open.

¿Quién es Wawrinka?
Stan Wawrinka es un tenista suizo y excampeón del US Open 2016.

¿Por qué no juega?
No cuenta con un ranking suficiente y no recibió una invitación para el torneo.

¿Qué dijo en su mensaje?
Agradeció a Nueva York y a sus aficionados por el apoyo durante su carrera.

¿Qué críticas recibió la Asociación de Tenis?
Fue criticada por no otorgarle una invitación en favor de otro jugador con menor ranking.

[Fuente: AP]

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