Gudea utiliza inteligencia artificial para prevenir crisis en redes sociales antes de que estallen

En un mundo donde las conversaciones en redes sociales pueden desencadenar crisis de reputación en cuestión de minutos, la empresa Gudea se posiciona como un aliado estratégico para organizaciones que buscan anticiparse a estos problemas. Conocida como el "rastreador de tormentas de internet", Gudea utiliza inteligencia artificial para ayudar a las empresas a identificar posibles crisis antes de que se conviertan en un escándalo público.

La dinámica de las redes sociales implica que un simple post, ya sea por desinformación generada por inteligencia artificial, discursos de odio o rumores dañinos, puede rápidamente escalar y afectar la imagen de una empresa. Por ello, la propuesta de Gudea se centra en ofrecer un análisis más profundo que el de las plataformas tradicionales de monitoreo, que suelen limitarse a contar menciones o hashtags.

El enfoque de Gudea permite a las organizaciones entender quién está impulsando una conversación, cómo se está moviendo la información, la velocidad con que una historia gana tracción y hacia dónde podría dirigirse. Su inteligencia artificial no solo contabiliza publicaciones, sino que también analiza comportamientos, relaciones y los caminos a través de los cuales la información se difunde en más de 500 plataformas y sitios web, incluyendo X, Reddit y TikTok.

Durante su presentación en el Startup Battlefield de TechCrunch Disrupt 2026, el CEO y fundador Keith Presley destacó la necesidad de que las empresas adopten un enfoque proactivo para proteger su reputación. "Estas grandes industrias no comprenden que hay cosas que pueden hacer proactivamente para defender su reputación y su marca", afirmó Presley, quien cuenta con más de 15 años de experiencia en campañas políticas y defensa, habiendo construido la infraestructura para la campaña presidencial de Andrew Yang.

Gudea fue fundada en 2023 por Presley, junto a Jonathan Sperber y James Thomin. Sperber, quien se desempeña como director de estrategia, tiene un trasfondo en investigación sobre desinformación, mientras que Thomin, el CTO de la empresa, posee un doctorado en ingeniería química y cuenta con casi dos décadas de experiencia en IA y aprendizaje automático.

Presley mencionó que la trayectoria de la empresa hacia el estatus de startup fue inusual, comenzando con la George Washington Initiative, una organización sin fines de lucro creada tras las elecciones de 2020, que adaptó estrategias utilizadas por la comunidad de inteligencia para interrumpir redes en línea asociadas con grupos como Al Qaeda y ISIS.

El objetivo de Gudea es identificar los entornos en línea donde se forman las campañas de información y desarticular los caminos que permiten que esas narrativas lleguen a audiencias más amplias. Sin embargo, el equipo se dio cuenta de que las herramientas existentes no mostraban cómo la información se movía realmente entre personas, grupos y plataformas, lo que abrió la puerta para la creación de Gudea.

Hasta la fecha, la compañía ha conseguido casi 40 clientes, incluyendo una empresa de telecomunicaciones Fortune 50, un minorista Fortune 50, "uno de los laboratorios de IA más grandes del mundo" y agencias de relaciones públicas y comunicaciones de crisis. Con el auge de la IA generativa, Presley considera que la necesidad de la tecnología de Gudea ha crecido, ya que la empresa busca expandir su base de clientes.

Las herramientas de IA han reducido drásticamente el costo y el esfuerzo requeridos para generar contenido y coordinar campañas en línea. Lo que antes requería una organización más grande, ahora puede ser realizado por una sola persona con una computadora portátil y acceso al software adecuado. Presley comentó que cuando comenzaron en 2021, solo uno de cada cuatro casos que analizaban mostraba actividad inauténtica. Ahora, esa cifra ha aumentado a nueve de cada diez.

Mirando hacia el futuro, Gudea planea expandir su capacidad para entender de dónde provienen las narrativas y cómo se propagan. Una de las iniciativas más importantes que se lanzará el próximo año es la geolocalización de narrativas, que permitirá a los usuarios identificar con mayor precisión dónde están ocurriendo las conversaciones, incluso hasta el nivel de la manzana. Además, la empresa también quiere proporcionar a sus clientes un mayor acceso a las herramientas detrás de su análisis, permitiendo que una empresa pueda ejecutar una campaña publicitaria a través del modelo de IA de Gudea antes de lanzarla, obteniendo así una mejor idea de si la estrategia podría producir un resultado negativo o no.

Recientemente, Gudea anunció que había recaudado 7 millones de dólares en financiación inicial en una ronda co-liderada por Mudita Venture Partners y Silicon Road Ventures, lo que eleva su financiación total a aproximadamente 15 millones de dólares.