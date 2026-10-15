Ricursive Intelligence apuesta por chips diseñados por IA para enfrentar la crisis de computación

Ricursive Intelligence, fundada por Anna Goldie y Azalia Mirhoseini, presentó su innovadora propuesta durante el evento TechCrunch Disrupt 2026. La startup se enfoca en el desarrollo de inteligencia artificial que diseña chips, aprende de cada iteración y mejora los diseños futuros, con el objetivo de automatizar y acelerar el proceso de diseño de chips.

Goldie destacó que se prevé un incremento de al menos 10,000 veces en la demanda de computación en los próximos cinco años, una estimación que considera conservadora. "No queremos construir 10,000 veces más centros de datos. Necesitamos ayudar a crear chips más eficientes que utilicen mejor el ancho de banda y los recursos en esos centros de datos", expresó Goldie.

A pesar de las inquietudes sobre la IA diseñando chips, Goldie argumentó que esta tecnología permitirá a los humanos concentrarse en desarrollar aplicaciones y explorar nuevas posibilidades que expandan las capacidades de la computación. La startup busca desafiar los métodos tradicionales de diseño de chips al descubrir disposiciones inusuales que superan a las convencionales.

Un ejemplo de su enfoque es AlphaChip, un sistema de IA previamente desarrollado que logró un diseño circular de componentes de chip, lo que sorprendió a los ingenieros pero demostró ser exitoso. En lugar de dividir los chips en bloques más pequeños, Ricursive optimiza chips enteros, lo que permite crear patrones complejos, incluyendo diseños ondulados.

Los fundadores afirmaron que los chips diseñados por IA facilitarán la creación de una variedad de chips que antes no eran viables. Goldie concluyó: "Si el diseño de un nuevo chip toma seis meses o un año, se debe ser muy selectivo sobre cuáles se diseñan. Pero si se puede diseñar un chip en una semana, se pueden crear chips personalizados para diversas aplicaciones, como en el espacio, la realidad aumentada, la realidad virtual y la computación biológica, lo que tiene sentido financiero y mejora la eficiencia energética".