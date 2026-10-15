Ozempic y Wegovy: riesgo de pérdida repentina de visión en nuevos estudios

Un amplio estudio realizado por investigadores de Rutgers identificó un posible riesgo de visión asociado a los medicamentos para la diabetes y la pérdida de peso más utilizados, como Ozempic y Wegovy. Los hallazgos sugieren que las personas que consumen estos fármacos pueden enfrentar un riesgo ligeramente mayor de desarrollar una rara condición ocular que puede provocar una pérdida de visión repentina y potencialmente permanente.

La condición, conocida como neuropatía óptica isquémica, se produce cuando se reduce el flujo sanguíneo al nervio óptico. Dado que este nervio transporta información visual desde el ojo hasta el cerebro, cualquier daño puede causar problemas significativos en la visión.

Vínculo entre los fármacos GLP-1 y la pérdida de visión

El estudio, publicado en Annals of Internal Medicine, analizó información de una amplia base de datos de adultos estadounidenses de entre 18 y 65 años con diabetes tipo 2. Los investigadores se centraron en pacientes que habían comenzado recientemente a tomar medicamentos para manejar su condición, incluyendo una clase de fármacos conocidos como agonistas del receptor de péptido 1 similar al glucagón, o GLP-1.

Estos medicamentos incluyen semaglutida (comercializada como Ozempic y Wegovy) y tirzepatida (comercializada como Mounjaro y Zepbound). Además de ayudar a controlar el azúcar en sangre y gestionar el peso, los fármacos GLP-1 pueden reducir los riesgos de ciertos problemas cardiovasculares y renales. Sin embargo, los científicos continúan investigando sus posibles efectos secundarios a medida que su uso se vuelve cada vez más común.

Los investigadores encontraron que el uso de GLP-1 estaba asociado con un aumento modesto en la probabilidad de neuropatía óptica isquémica. Aunque la condición era poco común, sus posibles consecuencias hacen que el hallazgo sea importante.

"Aunque la neuropatía óptica isquémica era rara, es clínicamente importante porque puede involucrar una pérdida repentina de visión", indicó Chintan Dave, miembro del cuerpo docente del Centro de Farmacoepidemiología y Ciencia del Tratamiento en el Instituto de Salud, Política de Salud y Investigación en Envejecimiento de Rutgers. "El aumento en el riesgo fue pequeño: aproximadamente tres a cuatro casos adicionales por cada 10,000 pacientes tratados con GLP-1 durante 18 meses, pero los clínicos y pacientes deben estar al tanto de esta posible asociación".

A pesar de que el riesgo absoluto sigue siendo bajo, los investigadores afirman que la creciente popularidad de los medicamentos GLP-1 hace que la vigilancia de seguridad continúe siendo especialmente importante. Estos fármacos se prescriben ampliamente a personas tanto con como sin diabetes tipo 2.

¿Quiénes podrían estar más en riesgo?

El estudio también identificó patrones entre los pacientes que desarrollaron la condición ocular. Los casos fueron más comunes entre hombres y adultos en la porción más avanzada de la población estudiada.

"La mayoría de los pacientes en nuestro estudio que tuvieron neuropatía óptica isquémica eran hombres o hombres y mujeres de entre 50 y 65 años", dijo Dave, profesor asociado de la Escuela de Farmacia Ernest Mario y autor principal del estudio. "Dado que la neuropatía óptica isquémica puede presentarse con una pérdida repentina de visión, que puede ser permanente, el reconocimiento temprano de los síntomas y una evaluación oftalmológica rápida pueden ser especialmente importantes para los pacientes con un riesgo basal más alto".

Se estima que más del 80% de los casos de neuropatía óptica isquémica involucran la forma no arterítica anterior de la condición. Esto ocurre cuando el suministro de sangre a la parte frontal del nervio óptico se vuelve insuficiente, lo que puede dañar el nervio e interferir con la visión.

La pérdida de visión resultante suele ser permanente. Según Dave, aproximadamente un tercio de los pacientes afectados experimentan alguna recuperación, generalmente durante los primeros seis meses. Incluso cuando ocurre una mejora, típicamente permanece algún grado de discapacidad visual.

En lugar de causar ceguera completa, la condición generalmente afecta parte de la visión en un ojo. Los pacientes pueden notar un desenfoque repentino, oscurecimiento o áreas faltantes en su campo visual.

¿Los medicamentos para la pérdida de peso realmente causan pérdida de visión?

A pesar de la asociación, los investigadores advierten que sus hallazgos no establecen que los medicamentos GLP-1 causen directamente daño al nervio óptico.

Otros factores, incluidas las diferencias en las condiciones de salud subyacentes de los pacientes, podrían ayudar a explicar el aumento de riesgo observado en el estudio. Se necesitará más investigación para determinar si los medicamentos en sí contribuyen a la condición.

Por ahora, los hallazgos subrayan la importancia de reconocer cambios repentinos en la visión y buscar una evaluación médica rápida, particularmente entre las personas que pueden ya estar en mayor riesgo.

El equipo de investigación también incluyó a Kamika Reynolds y Kimberly O'Malley del Instituto de Salud, junto con Jason Roy de la Escuela de Salud Pública de Rutgers.