Figma presenta nuevas herramientas para definir el trabajo de agentes en su plataforma

Figma anunció recientemente nuevas características durante su primer evento Config en India, incluyendo un editor basado en Markdown diseñado para ayudar a las empresas a definir su lenguaje de diseño. Esta herramienta permite a los usuarios crear un documento de referencia que puede ser utilizado por equipos y agentes al diseñar en la plataforma.

La nueva función, denominada Figma Specs, actúa como un editor de texto que permite a los usuarios definir su lenguaje de diseño de forma sencilla. Este documento puede existir como un archivo independiente en Figma o coexistir dentro del lienzo. Además de funcionar como un editor de texto, los usuarios pueden hacer referencia a otros elementos de Figma, como elementos en el lienzo e incrustar diagramas de FigJam, capas de código y diseños.

Figma también introdujo herramientas para que los equipos integren más contexto sobre el diseño, incluyendo bibliotecas de diseño y código, así como directrices que ayudan a gestionar el contexto del sistema de diseño. Los agentes pueden referirse a este sistema centralizado para adherirse a las reglas establecidas.

En la última semana, la compañía hizo que su agente en el lienzo estuviera disponible para un público más amplio. Sin embargo, dada la naturaleza no determinista de la inteligencia artificial, Figma proporciona herramientas para guiarla hacia resultados más predecibles.

Además, Figma lanzó su función de capas de código, que añade programación a los diseños en el lienzo para crear prototipos más interactivos. Esta función, que fue anunciada en beta privada en junio, ahora está disponible en beta pública para que más usuarios la prueben. Los usuarios pueden solicitar al agente que convierta un diseño en código o que cambie una parte del código para iterar sobre un prototipo.

La directora de diseño de Figma, Loredana Crisan, comentó: "Vemos a Figma como el lugar donde los equipos de software vienen a decidir qué construir y enviar. Y para eso, creo que una de las cosas clave a tener en cuenta sobre lo que la IA ha cambiado y lo que ha hecho disponible es la capacidad de construir".

La empresa también está apoyando más de 20 nuevas herramientas con su MCP, incluyendo Open Code, Dia, Grok Bot y la startup india Sarvam. Figma adquirió el CMS de código abierto Payload el año pasado y ahora está integrándolo con su producto Figma Make para generar sitios web dinámicos y gestionar contenido directamente.

La compañía indicó que las descargas de Payload han aumentado seis veces en los últimos 12 meses. Figma abrió su primera oficina en India a finales del año pasado, y el país se ha convertido en su mayor mercado en términos de usuarios fuera de los Estados Unidos, trabajando con el 40% de las 100 principales empresas de la Bolsa de Valores de Bombay.