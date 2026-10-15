Intero Biosystems propone intestinos humanos miniatura para pruebas farmacéuticas

Intero Biosystems es una startup con sede en Denver que ha comenzado a vender intestinos humanos cultivados en laboratorio a empresas farmacéuticas. Este innovador enfoque surge en un contexto donde los reguladores están presionando por alternativas a las pruebas en animales, que a menudo no reflejan adecuadamente cómo responden los humanos a los medicamentos.

Los intestinos cultivados por Intero se presentan como organoides, que son tejidos que imitan la estructura y función del intestino humano. Según la cofundadora y CTO Madeline Eiken, estos organoides son más complejos que otros modelos que solo replican partes del intestino, ya que contienen múltiples tipos de células y tejidos que se encuentran en el intestino humano.

"La mayoría de los medicamentos fallan en las pruebas clínicas, y es fácil entender que no somos ni ratones ni capas planas de células", comentó Eiken a TechCrunch.

El producto principal de Intero, denominado GastroScreen, permite a las empresas farmacéuticas, biotecnológicas y de alimentos probar cómo reaccionan los compuestos en un modelo intestinal humano. Cada organoide mide aproximadamente 1 milímetro y la empresa envía alrededor de 100 a la vez en un tubo. Los clientes pueden utilizarlos como modelos intestinales sanos o inducir condiciones similares a enfermedades para estudiar la respuesta del tejido.

"Estamos literalmente enviando mini órganos vivos por correo a las personas", afirmó el CEO Charlie Childs.

Intero también proporciona los suministros necesarios para cultivar y trabajar con los organoides, como mezclas de nutrientes y productos químicos para experimentos. Además, la startup realiza estudios para sus clientes, incluyendo el diseño de experimentos personalizados, pruebas de laboratorio y entrega de datos resultantes, centrándose principalmente en la seguridad de los medicamentos y la investigación de enfermedades.

Desde su fundación en 2024, Intero ha crecido hasta contar con siete empleados y menos de diez clientes, después de haber recaudado 2,3 millones de dólares en una ronda de pre-semilla el año pasado. En el último año, la empresa generó más de 400,000 dólares en ingresos desde el cuarto trimestre del año pasado hasta el tercero de este año.

Los cambios regulatorios también han incentivado el interés en alternativas a las pruebas en animales. En abril del año pasado, la FDA de EE. UU. anunció planes para reducir su dependencia de estas pruebas, promoviendo métodos alternativos como los organoides y los órganos en chips, así como modelos computacionales basados en inteligencia artificial.

En marzo de este año, la FDA emitió una guía preliminar sobre cómo los desarrolladores de medicamentos deben validar nuevas metodologías no animales (NAM) para respaldar sus presentaciones regulatorias. Esta guía proporciona un marco para la validación, aunque no respalda ningún método específico.

Los cambios en la legislación estadounidense que permiten a los desarrolladores de medicamentos utilizar métodos de prueba no animales en algunos casos han llevado a las empresas farmacéuticas a explorar tecnologías como los organoides. Según Eiken, las compañías que antes eran reacias a la tecnología ahora están considerando incorporarla internamente.

Intero no es la única empresa que busca desarrollar modelos más relevantes para el ser humano. Otras compañías, como Altis Biosystems e InSphero, están trabajando en modelos intestinales derivados de células madre y organoides derivados de pacientes, respectivamente. Sin embargo, Intero se diferencia en la complejidad y escalabilidad de su modelo, utilizando células madre pluripotentes inducidas, que pueden ser generadas a partir de una muestra de sangre, lo que permite personalizar los modelos para diferentes pacientes.

En cuanto a la validación de su modelo GastroScreen, Childs indicó que la empresa se encuentra en la segunda etapa de un proceso de validación de tres etapas, habiendo demostrado que el modelo contiene los tejidos clave del intestino humano y ahora está probando medicamentos conocidos con efectos documentados en humanos. Se están llevando a cabo estudios con varias compañías farmacéuticas para comparar los resultados de GastroScreen con los datos existentes de animales y clínicos.

En el corto plazo, Intero se enfoca en escalar su producción, buscando automatizar el proceso para producir cientos de miles de organoides por lote. A largo plazo, la compañía aspira a avanzar hacia la medicina personalizada, utilizando células de los pacientes para crear organoides que puedan probar diferentes medicamentos antes del tratamiento. Su objetivo más ambicioso es desarrollar un intestino artificial, una visión que Childs asegura se basará en la escala de producción y los datos generados a través de su tecnología de organoides.

Intero presentó su proyecto el miércoles en TechCrunch Disrupt, donde compite por el título de Startup Battlefield. El evento se lleva a cabo del 13 al 15 de octubre en el centro de San Francisco.