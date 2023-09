"Charly" López llegó a Córdoba con todo su humor y su ingenio

"Charly" López realiza un paseo lingüístico con el lunfardo y la historia de nuestro idioma. También hay música de otra época. "A veces nos preguntan cosas y tratamos de responder", afirmó el artista quien de manera continuada mencionó varios ejemplos:

"Cortar el rostro, por ejemplo, era una costumbre que tenían los reclusos con los delatores, les cortaban la cara como represalia por dar información a las autoridades", comenzó.

"Buchón, como las aves guarda comida o información en la boca para largarla después. Botón se le decía a la policía, en una revolución los líderes le decían a los revolucionarios que disparen a los botones porque allí estaba el tórax", continuó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El humorista que el sábado 30 de septiembre brindará un show a las 19 en el hotel Quinto Centenario puede referir el origen de frases y apodos durante horas.

Hay expresiones que son de otros lugares, aclaró López como "piola al delincuente menor que safaba de un arresto por falta de antecedentes, era limpio al revés".

Los huevos al plato es un plato de España, en Argentina tiene una interpretación genital. No le dio bola, es cuando se aprendía a jugar al billar y el dueño no quería que jueguen inexpertos para que no rompan el paño.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El artista sin parar de enumerar frases continuó: "Cortando clavos tiene que ver con la contracción del músculo que controla la apertura y cierre del ano. Algún creativo pensó que si alguien coloca un clavo lo puede cortar. Se utiliza con la idea de no poder cumplir con algo o llegar con lo justo".

Consultado por hincha afirmó que "es un término que viene de Uruguay, donde no se decía inflar las pelotas sino hinchar la pelota. El término hincha pelotas venía con la personas que inflaban las pelotas".

Para finalizar le preguntaron por chapar y resaltó que "es un término muy viejo y fue muy usado hasta el 50 o 60, después se fue cambiando el término. Hace 20 años volvió de nuevo".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de "Tarde y Media".