FOTO: Moria Casán cuestiona a Mirtha Legrand y Susana Giménez: "Ni me llegan a la cintura"

Moria Casán fue contundente al decir que ella es una verdadera artista y que está en un nivel superior a Mirtha Legrand y Susana Giménez. “No tengo nada que ver con ellas. Mi carrera fue meteórica y ninguna de las dos tiene la capacidad de hacer lo que hice yo. Ni me llegan a la cintura”, afirmó.

La Casán se despachó en contra de las representantes del star system nacional y aseguró que la prensa la puso en un lugar de diva, figura que no la representa. “No me considero diva, soy una artista del espectáculo. Una artista es la que puede hacer diferentes cosas y sale de su lugar de comodidad”, dijo.

Además, enumeró todo su recorrido teatral y televisivo, marcando una gran diferencia entre las blondas que, a su parecer, nunca salieron de su zona de confort. “Una artista es la que hace de drag Queen con Julio César, con Brujas que la terminé en abril y ahora me monto a hacer de una trans con un taco de 15 cm y con tres cambios de vestuario. Eso es un artista”, explicó.

Finalmente, dejó en claro los motivos por los cuales rechaza la categorización de diva que le impuso la prensa. “No soy diva, porque una diva tiene un lugar medio de plástico, medio Hollywood antiguo que no aplica para este Hispa que se les cae la muzzarella”, sentenció.