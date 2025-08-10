Shakira cerró su gira por Norteamérica y prepara su llegada a Latinoamérica

La superestrella colombiana Shakira cerró la etapa norteamericana de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour con una presentación completamente agotada en Fresno, California, ante un eufórico público en el Valley Children’s Stadium, marcando su primera actuación en ese recinto.

El show en Fresno fue el broche de oro de una gira que batió récords desde su arranque, y que posiciona a Shakira como una de las artistas más poderosas del año. Con 22 fechas completamente vendidas y casi 700 mil asistentes solo en Estados Unidos y Canadá, la gira se consolida como la más grande de una artista latina en 2025, según el ranking de mitad de año de Billboard Boxscore, donde ocupa el puesto número 2 a nivel global.

Récords, colaboraciones y momentos inolvidables

Uno de los puntos más altos de esta etapa fue su paso por Los Ángeles, donde se convirtió en la primera mujer artista latina en agotar dos noches consecutivas en el SoFi Stadium, reuniendo a 90.000 fans. Allí, Shakira sorprendió con la interpretación en vivo de “GIRL LIKE ME” junto a sus amigos y colaboradores The Black Eyed Peas.

Los conciertos en LA también incluyeron joyas del repertorio que no habían sido parte del tour, como “Men in This Town”, rescatada por una campaña viral de fans, y el clásico de los 90s “Si Te Vas”, uno de los favoritos tanto del público como del equipo de la gira.

En cuanto al estilo, Shakira deslumbró con nuevos vestuarios diseñados a medida por Etro, Versace, Willy Chavarría, Balenciaga y Dario Mittman, sumando a una producción visual impactante, coreografías de alto nivel, pirotecnia y una energía que reafirmó su estatus de ícono global.

Durante la gira, también compartió escenario con artistas invitados como Pitbull, Rauw Alejandro, Wyclef Jean, Alejandro Sanz, Ozuna, Manuel Turizo y los mencionados Black Eyed Peas, ofreciendo momentos únicos en cada ciudad.

Un fenómeno global

Desde su inicio en febrero, Las Mujeres Ya No Lloran World Tour se ha convertido en un fenómeno mundial. Solo en América Latina y Norteamérica, ya se han vendido más de 2.5 millones de entradas, con una recaudación que supera los 215 millones de dólares. La gira marca la primera vez que Shakira realiza una serie de conciertos exclusivamente en estadios, lo que refuerza el impacto y la magnitud del proyecto.

La etapa norteamericana incluyó paradas en ciudades clave como Miami, Nueva Jersey, Toronto, Atlanta, Phoenix, Houston y Detroit, entre otras, y rompió varios hitos:

Primera artista mujer latina en presentarse en el Globe Life Field de Arlington, TX

Primera presentación latina en el Bank of America Stadium de Charlotte, NC

Primera artista latina en llenar el Oracle Park de San Francisco, CA

Lo que viene: nueva etapa latinoamericana

Tras este éxito rotundo, Shakira ya anunció una segunda etapa de su gira por América Latina, que comenzará el lunes 11 de agosto en Tijuana, México, y se extenderá hasta diciembre. La artista visitará nueve países, incluyendo México, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Uruguay, Paraguay y Argentina, donde el tour cerrará el 9 de diciembre en el Estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires.

La expectativa no deja de crecer, ya se han vendido más de 800.000 entradas para esta nueva fase, y en México ha alcanzado una marca histórica al llegar al millón de boletos vendidos.

Con una combinación de carisma, innovación artística y una conexión profunda con su público, Shakira continúa escribiendo historia con una de las giras más exitosas de su carrera y del año a nivel global.