Deportes

Qué pasaba en el mundo la última vez que Boca ganó un partido

El "Xeneize" atraviesa una fuerte crisis futbolística e institucional, y transita la peor racha de partidos sin victorias.

10/08/2025 | 19:10Redacción Cadena 3

FOTO: Juan Román Riquelme

De la mano de Juan Román Riquelme, Boca atraviesa la peor racha sin victorias de su historia, acumulando cuatro meses y 12 partidos sin conseguir un triunfo.

La última vez que el "Xeneize" saboreó una victoria fue el 19 de abril, un hito que marca el inicio de esta preocupante sequía que mantiene en vilo a sus hinchas.

Desde aquel 19 de abril, el panorama en el mundo y el país ha cambiado significativamente, mientras la incertidumbre se apodera del club de la Ribera.

En aquel entonces, el Papa Francisco seguía siendo el líder del Vaticano y el expresidente uruguayo José "Pepe" Mujica aún vivía, figuras que marcaban la agenda global y regional.

La última vez que Boca ganó un partido oficial, el escenario local también era distinto. El dólar cotizaba a $1.100, muy por debajo de su valor actual. Además, en el ámbito cultural, la serie "El Eternauta", protagonizada por Ricardo Darín y que se convertiría en un furor en Netflix, aún no había estrenado.

En el mundo del deporte, específicamente en el automovilismo, Franco Colapinto todavía era piloto de reserva y no había debutado oficialmente con Alpine. En el fútbol local, Platense aún no había conquistado su primer título en Primera División, y a nivel internacional, el PSG seguía sin sumar estrellas de Champions League a su palmarés.

Estas comparaciones no solo subrayan la extensión de la racha negativa de Boca, sino que también contextualizan el tiempo transcurrido desde aquel último festejo.

Lectura rápida

¿Cuánto tiempo lleva Boca sin ganar? Defensa y Justicia acumula cuatro meses y 12 partidos sin conseguir un triunfo.

¿Cuándo fue la última victoria? La última vez que Boca celebró una victoria fue el 19 de abril.

¿Qué cambios ocurrieron desde entonces? Ha cambiado el panorama político, económico y cultural, como la cotización del dólar y estrenos de series.

¿Quién era el Papa en abril? En ese momento, el líder del Vaticano era el Papa Francisco.

¿Qué otro acontecimiento se destaca? El automovilista Franco Colapinto aún no había debutado oficialmente en la categoría.

[Fuente: Noticias Argentinas]

