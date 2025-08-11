FOTO: Detienen a dos por arrojar granada de humo en un comercio chino en mayo

Dos personas fueron detenidas acusadas de arrojar una granada de humo en un local chino en mayo de este año. La investigación se centró en las amenazas que recibieron diversos comerciantes por la zona de avenida Corrientes.

Las detenciones realizadas por la División Antiterrorismo de la Policía de la Ciudad se dieron tras dos allanamientos en Virrey del Pino, partido de La Matanza, y en el barrio porteño de Balvanera.

El hecho en cuestión ocurrió el 17 de mayo en un comercio ubicado en avenida Rivadavia al 2200, cuando varias personas pasaron por la puerta del local “Ay Cariño” dedicado a la regalarías y sin mediar palabra “arrojaron una granada de humo que al accionarse provocó pánico entre los presentes”.

Según pudo saber la agencia Noticias Argentinas, este accionar, característico de la llamada “mafia china”, derivó en una investigación a cargo de la División Antiterrorismo en la cual se logró, tras el trabajo de análisis de las cámaras de seguridad públicas y privadas, identificar a los involucrados.

Con la información recabada, la Justicia ordenó dos allanamientos: uno en calle Venezuela al 2300, en el barrio de Balvanera, y otro en la calle Ponce de León al 500, en Virrey del Pino, partido bonaerense de La Matanza.

“Durante los procedimientos fueron detenidos un hombre argentino, de 55 años, y una mujer paraguaya, de 50, sospechosos de haber perpetrado el ataque, quienes fueron puestos a disposición de la Justicia”, destacaron.

Mientras que, en el otro domicilio, el sospechoso no se encontraba en el lugar no obstante los investigadores secuestraron elementos de valor para la causa.

En total, en ambos procedimientos se secuestraron siete celulares, una notebook con cargador, un disco externo, varios pendrives, tarjetas porta chip, un elemento tipo picana, prendas relacionadas al hecho y un vehículo Volkswagen Suran.

Intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 48, Secretaría N° 145, a cargo de Fabián De la Torre.