Espectáculos

Pampita no es Guido Kaczka: el rating de la primera semana de Los 8 escalones

Pampita, imán de las marcas, ninguneada en la planilla de Ibope.

09/08/2025 | 14:32Redacción Cadena 3

FOTO: Guido y Pampita.

El lunes a las 14:46hs comenzó Los 8 Escalones, ahora con la conducción de Carolina «Pampita» Ardohain. En su debut, el promedio alcanzado fue de 2.7 puntos.

El martes acumuló 3.1 puntos siendo este uno de sus números más altos. El miércoles hizo 2.8, mientras que el jueves obtuvo su rating más alto con 3.3 puntos. Finalmente, el viernes marcó la cifra más baja cuando logró 2.3 puntos.

En sus primeras cinco emisiones al aire, Los 8 Escalones promedió 2.8 puntos.

Fuente: Kantar Ibope Media.

Lectura rápida

¿Cuándo comenzó el programa?
Comenzó el lunes a las 14:46hs.

¿Quién conduce el programa?
La conducción está a cargo de Carolina «Pampita» Ardohain.

¿Cuál fue el rating más alto?
El programa alcanzó 3.3 puntos el jueves.

¿Qué promedio tuvo en su primera semana?
El promedio fue de 2.8 puntos en cinco emisiones.

¿Quién proporciona los datos de rating?
Los datos fueron proporcionados por Kantar Ibope Media.

[Fuente: Noticias Argentinas]

