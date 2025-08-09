Pampita no es Guido Kaczka: el rating de la primera semana de Los 8 escalones

El lunes a las 14:46hs comenzó Los 8 Escalones, ahora con la conducción de Carolina «Pampita» Ardohain. En su debut, el promedio alcanzado fue de 2.7 puntos.

El martes acumuló 3.1 puntos siendo este uno de sus números más altos. El miércoles hizo 2.8, mientras que el jueves obtuvo su rating más alto con 3.3 puntos. Finalmente, el viernes marcó la cifra más baja cuando logró 2.3 puntos.

En sus primeras cinco emisiones al aire, Los 8 Escalones promedió 2.8 puntos.

Fuente: Kantar Ibope Media.