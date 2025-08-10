Moria Casán espera la visita de Javier Milei en su obra Cuestión de Género
La actriz se refirió a la posibilidad de que el Presidente asista a ver Cuestión de Género, la obra que protagoniza junto a Jorge Marrale.
10/08/2025 | 23:27Redacción Cadena 3
Moria Casán expresó su deseo de que el presidente Javier Milei asista a ver su obra teatral y aclaró que, aunque no quiere presionarlo, estaría feliz de recibirlo. “Me parece que si lo invito, lo someto a una presión. Pero si viene, encantada”, aseguró.
Actualmente, La One protagoniza junto a Jorge Marrale la obra Cuestión de Género en el Teatro Metropolitan, una propuesta que, según ella, podría conectar con el discurso libertario del mandatario. “Si habla de la libertad y viene a ver una obra que plantea temas de libertad, eso es fabuloso”, señaló.
Además, Moria reveló que Karina Milei, hermana del Presidente y actual secretaria general de la Presidencia, ya la ha visto en escena. “Su hermana me vino a ver a Brujas cuando ellos ya estaban en el poder, junto al secretario de Cultura”, recordó.
Por último, aclaró que ella no se encarga personalmente de enviar invitaciones para sus funciones, ya que eso depende de la producción teatral. “Las invitaciones las cursa la producción del teatro”, concluyó.
¿Qué desea Moria Casán? Moria Casán desea que el presidente Javier Milei asista a su obra Cuestión de Género.
¿Quién mencionó a Karina Milei? Moria Casán mencionó que Karina Milei, hermana del presidente, ya la ha visto en escena.
¿Dónde se presenta la obra? La obra Cuestión de Género se presenta en el Teatro Metropolitan.
¿Qué temas trata la obra? La obra trata temas relacionados con la libertad, lo que podría interesar a Milei según Casán.
¿Quién se encarga de las invitaciones? La producción teatral se encarga de cursar las invitaciones para las funciones.
[Fuente: Noticias Argentinas]