Las distintas fuerzas políticas encaran una semana clave por el cierre de listas

FOTO: Los comicios legislativos nacionales se llevarán a cabo el 26 de octubre.

Las distintas fuerzas políticas se preparan para encarar una semana clave antes del cierre de listas, previsto para el 17 de agosto, fecha límite para presentar a los candidatos a senadores y diputados nacionales.

Tras el cierre de alianzas del pasado jueves, el próximo punto en el calendario electoral será el domingo próximo con el último plazo para inscribir las nóminas completas en todo el país.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El gobierno del presidente Javier Milei inscribió La Alianza Libertad Avanza (LLA) junto al PRO de Mauricio Macri en la provincia y ciudad de Buenos Aires y en los próximos días se terminarán de definir los lugares que ocupará cada uno.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, es la encargada principal del armado libertarios y tiene la lapicera exclusiva en todos los distritos.

En la Ciudad de Buenos Aires, La Libertad Avanza se quedará con los dos postulantes a senadores y, en la categoría diputados, se llevará del primero al cuarto, dejando recién el quinto y sexto puesto para el PRO.

Se espera que, en el resto de las provincias, incluida la populosa Buenos Aires, los candidatos libertarios lideren las nóminas de Milei.

El Partido Justicialista (PJ) inscribió su frente Fuerza Patria en 14 de las 24 provincias y tiene por delante esta semana la difícil tarea de confirmar las listas en medio de una frágil unidad.

La puja principal se dará en territorio bonaerense, donde la cabeza de la categoría diputados será la más peleada por los sectores que responden a la ex presidenta Cristina Kirchner, al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y al líder del Frente Renovador, Sergio Massa.

Ese lugar podría quedar en manos del titular de La Cámpora, Máximo Kirchner, aunque trascendió que también estará el propio Massa en la disputa.

Resta también definirse si el Frente Patria Grande de Juan Grabois va a quedar incluido en Fuerza Patria o va a ir por separado, ya que no se logró un acuerdo antes del cierre de alianzas.

El espacio Provincias Unidas, que propician gobernadores del PRO, el PJ y la UCR, busca emerger como la tercera opción en una disputa política de medio término.

Los mandatarios provinciales Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Martín Llaryora (Córdoba) auspician la nueva opción electoral, que tiene lazos con varios distritos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los mandatarios provinciales se alinearon con la Unión Cívica Radical, el GEN y el Partido Socialista, con un acuerdo que llevará a Facundo Manes como candidato a senador y a Martín Lousteau como postulante a diputado.