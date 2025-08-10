FOTO: Telefe cambia su programación: qué pasa este domingo con La Voz Argentina

La Voz Argentina, el exitoso reality de canto de Telefe, se preparó para cerrar su vibrante etapa de “las batallas” y dar inicio a los “Knockouts”, y con una novedad por el cambio de horario.

Desde la pasada semana, los fans del programa que condujo Nico Occhiato pudieron seguir disfrutando de las “batallas” un día más, ya que ahora el ciclo va de domingo a viernes, con los sábados como único día sin aire.

Sin embargo, desde el pasado domingo introdujo un cambio en el horario por la llegada de Por el mundo, el ciclo de viajes de Marley. De esta manera, este domingo La Voz Argentina irá desde las 22 horas, es decir, 15 minutos más tarde que lo habitual.

Cómo ver en vivo La Voz Argentina

El reality podrá seguirse en vivo por la pantalla de Telefe, y los servicios de streaming Telecentro Play, Flow y DGO. También se puede seguir en MiTelefe.