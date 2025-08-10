En vivo

Espectáculos

Telefe cambia su programación: qué pasa este domingo con "La Voz Argentina"

El canal volvió a tocar su grilla debido al éxito que tiene el reality de canto. ¿A qué hora es la gala y cómo verla en vivo?

10/08/2025 | 18:42

FOTO: Telefe cambia su programación: qué pasa este domingo con La Voz Argentina

La Voz Argentina, el exitoso reality de canto de Telefe, se preparó para cerrar su vibrante etapa de “las batallas” y dar inicio a los “Knockouts”, y con una novedad por el cambio de horario.

Desde la pasada semana, los fans del programa que condujo Nico Occhiato pudieron seguir disfrutando de las “batallas” un día más, ya que ahora el ciclo va de domingo a viernes, con los sábados como único día sin aire.

Sin embargo, desde el pasado domingo introdujo un cambio en el horario por la llegada de Por el mundo, el ciclo de viajes de Marley. De esta manera, este domingo La Voz Argentina irá desde las 22 horas, es decir, 15 minutos más tarde que lo habitual.

Cómo ver en vivo La Voz Argentina

El reality podrá seguirse en vivo por la pantalla de Telefe, y los servicios de streaming Telecentro Play, Flow y DGO. También se puede seguir en MiTelefe.

Lectura rápida

¿Qué cambio se realizó en la programación de Telefe? Se amplió el ciclo de La Voz Argentina de domingo a viernes, con los sábados sin emisión.

¿Quién conduce La Voz Argentina? El programa es conducido por Nico Occhiato.

¿A qué hora se emitirá La Voz Argentina este domingo? El reality comenzará a las 22 horas, 15 minutos más tarde que lo habitual.

¿Dónde se puede ver La Voz Argentina en vivo? Se puede ver en Telefe y en plataformas de streaming como Telecentro Play, Flow y DGO.

¿Qué programa afecta el horario de La Voz Argentina? El horario cambia debido a la llegada de Por el mundo, el ciclo de viajes de Marley.

[Fuente: Noticias Argentinas]

