Netflix: uno por uno, los estrenos de esta semana hasta el domingo 17 de agosto
La plataforma de streaming más popular renueva su catálogo desde este lunes 11 de agosto, con varias novedades para el inicio del mes.
11/08/2025 | 00:22Redacción Cadena 3
FOTO: Netflix: uno por uno, los estrenos de esta semana hasta el domingo 17 de agosto
Netflix dio a conocer su batería de estrenos desde el lunes 11 y hasta el domingo 17 de agosto, marcando así más novedades del octavo mes del año.
Luego de varias bombas en este inicio del 2025, la plataforma de streaming renueva su catálogo con películas y series nuevas, pero también con temporadas.
La gran expectativa de esta semana está puesta en “En el barro”, la nueva serie del universo de “El Marginal”.
Uno por uno, todos estrenos de Netflix de esta semana
- Lunes 11 de agosto: Next
- Martes 12 de agosto: La selección final
- Martes 12 de agosto: Jim Jefferies: Two Limb Policy
- Miércoles 13 de agosto: Oso intoxicado
- Miércoles 13 de agosto: Jóvenes y millonarios
- Miércoles 13 de agosto: Despelote
- Miércoles 13 de agosto: Canciones desde el encierro
- Miércoles 13 de agosto: Guardianes de una gran nación
- Miércoles 13 de agosto: El amor es ciego: Reino Unido
- Jueves 14 de agosto: En el barro
- Jueves 14 de agosto: Mononoke II: Las cenizas de la ira
- Jueves 14 de agosto: Miss Governor (continúa la temporada 1)
- Viernes 15 de agosto: Luna de miel en familia
- Viernes 15 de agosto: Romance con estilo
- Viernes 15 de agosto: Cuerpos de TV: La realidad de "The Biggest Loser"
- Viernes 15 de agosto: La luz del diablo
- Viernes 15 de agosto: La noche siempre llega
- Viernes 15 de agosto: Relatos de supervivencia: Las voces de la tragedia en Corea
- Viernes 15 de agosto: Seducción fatal (temporada 2)
Lectura rápida
¿Cuándo se anuncian los estrenos? Se anunciaron desde el lunes 11 hasta el domingo 17 de agosto.
¿Cuál es la gran novedad de la semana? La gran novedad es la serie “En el barro”, del universo de “El Marginal”.
¿Qué tipos de contenidos se estrenan? Se estrenaron películas, series y nuevas temporadas.
¿Cuál fue el primer estreno de la semana? El primer estreno fue Next el lunes 11 de agosto.
¿Cuántos estrenos se detallan? Se detallaron un total de 17 estrenos para la semana.
[Fuente: Noticias Argentinas]