FOTO: Netflix: uno por uno, los estrenos de esta semana hasta el domingo 17 de agosto

Netflix dio a conocer su batería de estrenos desde el lunes 11 y hasta el domingo 17 de agosto, marcando así más novedades del octavo mes del año.

Luego de varias bombas en este inicio del 2025, la plataforma de streaming renueva su catálogo con películas y series nuevas, pero también con temporadas.

La gran expectativa de esta semana está puesta en “En el barro”, la nueva serie del universo de “El Marginal”.

Uno por uno, todos estrenos de Netflix de esta semana

Lunes 11 de agosto: Next

Martes 12 de agosto: La selección final

Martes 12 de agosto: Jim Jefferies: Two Limb Policy

Miércoles 13 de agosto: Oso intoxicado

Miércoles 13 de agosto: Jóvenes y millonarios

Miércoles 13 de agosto: Despelote

Miércoles 13 de agosto: Canciones desde el encierro

Miércoles 13 de agosto: Guardianes de una gran nación

Miércoles 13 de agosto: El amor es ciego: Reino Unido

Jueves 14 de agosto: En el barro

Jueves 14 de agosto: Mononoke II: Las cenizas de la ira

Jueves 14 de agosto: Miss Governor (continúa la temporada 1)

Viernes 15 de agosto: Luna de miel en familia

Viernes 15 de agosto: Romance con estilo

Viernes 15 de agosto: Cuerpos de TV: La realidad de "The Biggest Loser"

Viernes 15 de agosto: La luz del diablo

Viernes 15 de agosto: La noche siempre llega

Viernes 15 de agosto: Relatos de supervivencia: Las voces de la tragedia en Corea

Viernes 15 de agosto: Seducción fatal (temporada 2)