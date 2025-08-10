FOTO: Hallaron restos humanos dentro de bolsas en un basural de la ciudad de Córdoba

La Policía de la provincia de Córdoba reportó el hallazgo de restos humanos en el barrio Chateau Carreras de la ciudad de Córdoba.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Dean Funes y Calandria. Miembros del programa "Cordobeses en Alerta" econtraron dos bolsas que contenían lo que parecían ser restos humanos en un basural.

El Departamento de Homicidios y Policía Judicial llevaron a cabo los peritajes correspondientes. La investigación continúa para determinar el origen de los restos humanos y la causa del hallazgo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La causa queda a cargo de la Fiscalía de Instrucción del Distrito 4, Turno 2 a cargo del Doctor Horacio Vásquez.

Fuente Policía de la Provincia de Córdoba.