Sociedad

Hallaron restos humanos dentro de bolsas en un basural de la ciudad de Córdoba

La Policía de Córdoba investiga el hallazgo de restos humanos en bolsas en un basural del barrio Chateau Carreras. El Departamento de Homicidios realiza peritajes para determinar el origen.

10/08/2025 | 13:55Redacción Cadena 3

FOTO: Hallaron restos humanos dentro de bolsas en un basural de la ciudad de Córdoba

La Policía de la provincia de Córdoba reportó el hallazgo de restos humanos en el barrio Chateau Carreras de la ciudad de Córdoba. 

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Dean Funes y Calandria. Miembros del programa "Cordobeses en Alerta" econtraron dos bolsas que contenían lo que parecían ser restos humanos en un basural. 

El Departamento de Homicidios y Policía Judicial llevaron a cabo los peritajes correspondientes. La investigación continúa para determinar el origen de los restos humanos y la causa del hallazgo.

La causa queda a cargo de la Fiscalía de Instrucción del Distrito 4, Turno 2 a cargo del Doctor Horacio Vásquez.

Fuente Policía de la Provincia de Córdoba. 

