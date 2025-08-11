Tres nuevos millonarios con el Quini 6: ganaron $2 mil millones cada uno

El sorteo número 3294 del Quini 6, realizado el domingo 10 de agosto de 2025, celebró su 37º aniversario con un pozo récord superior a los 8.821 millones de pesos distribuidos en sus cuatro modalidades.

En la modalidad Revancha, que ofrecía más de 2.108 millones de pesos, un apostador de Pehuajó, Buenos Aires, acertó los números 8, 17, 43, 44, 24 y 31, llevándose un premio de 2.108.679.804 pesos.

Este pozo había crecido tras no registrar ganadores en el sorteo anterior.

El momento más esperado fue el sorteo Siempre Sale, que garantizaba 4.000 millones de pesos.

Los números ganadores fueron 13, 35, 9, 23, 7 y 32, y dos afortunados, uno de 9 de Julio y otro de Martínez, ambos en la provincia de Buenos Aires, acertaron los seis números, adjudicándose 2.000 millones de pesos cada uno.

Con estos resultados, el Quini 6 continúa cautivando a los argentinos, y el próximo sorteo del miércoles promete un pozo estimado de más de 3.500 millones de pesos.