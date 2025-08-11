En vivo

Sociedad

Tres nuevos millonarios con el Quini 6: ganaron $2 mil millones cada uno

Un apostador de Pehuajó y dos de Buenos Aires se llevaron jugosos premios en el sorteo especial, celebrado este domingo por su 37º aniversario.

11/08/2025 | 07:58Redacción Cadena 3

FOTO: ilustrativa.

El sorteo número 3294 del Quini 6, realizado el domingo 10 de agosto de 2025, celebró su 37º aniversario con un pozo récord superior a los 8.821 millones de pesos distribuidos en sus cuatro modalidades. 

En la modalidad Revancha, que ofrecía más de 2.108 millones de pesos, un apostador de Pehuajó, Buenos Aires, acertó los números 8, 17, 43, 44, 24 y 31, llevándose un premio de 2.108.679.804 pesos

Este pozo había crecido tras no registrar ganadores en el sorteo anterior.

El momento más esperado fue el sorteo Siempre Sale, que garantizaba 4.000 millones de pesos

Los números ganadores fueron 13, 35, 9, 23, 7 y 32, y dos afortunados, uno de 9 de Julio y otro de Martínez, ambos en la provincia de Buenos Aires, acertaron los seis números, adjudicándose 2.000 millones de pesos cada uno. 

Con estos resultados, el Quini 6 continúa cautivando a los argentinos, y el próximo sorteo del miércoles promete un pozo estimado de más de 3.500 millones de pesos.

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó y cuándo? El sorteo número 3294 del Quini 6 se realizó el 10 de agosto de 2025.

¿Cuál fue el pozo récord anunciado? El pozo récord fue superior a los 8.821 millones de pesos.

¿Quién ganó en la modalidad Revancha? Un apostador de Pehuajó, Buenos Aires, ganó 2.108.679.804 pesos.

¿Qué garantizaba el sorteo Siempre Sale? El sorteo Siempre Sale garantizaba 4.000 millones de pesos.

¿Cuánto se estima para el próximo sorteo? El próximo sorteo del miércoles promete un pozo estimado de más de 3.500 millones de pesos.

