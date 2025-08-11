En vivo

Mundo

Murió Miguel Uribe Turbay, el candidato que había sufrido un atentado en Bogotá

Tenía 39 años y había recibido varios disparos durante un acto de campaña, el 7 de junio último.

11/08/2025 | 07:48Redacción Cadena 3

FOTO: Miguel Uribe Turbay

El senador y candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay falleció este lunes a los 39 años a raíz de las graves heridas sufridas tras recibir varios disparos el sábado 7 de junio pasado mientras realizaba un acto de campaña en la ciudad de Bogotá.

Según informó diario El País, Uribe Turbay, quien era hijo de la periodista asesinada Diana Turbay y nieto del ex presidente Julio César Turbay Ayala, murió en la Fundación Santa Fe, clínica a la que había sido trasladado el mencionado día tras el atentado.

El estado de salud del candidato presidencial se había agravado en la madrugada del sábado cuando presentó "un sangrado intracerebral agudo" luego de una operación programada que obligó a que se le realizara una cirugía de urgencia.

En horas de la tarde desde el centro de salud informaron que el estado de salud de Uribe Turbay era “extremadamente crítico” debido a que tenía “un edema cerebral persistente y un sangrado intracerebral de difícil control”.

Tras conocerse la triste noticia, el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, líder del partido político al que pertenecía Uribe, Centro Democrático, lamentó la muerte del senador y señaló: “El mal todo lo destruye, mataron la esperanza”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Quién falleció y a qué edad?
El senador y candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay falleció a los 39 años.

¿Cuándo ocurrió el atentado?
El atentado ocurrió el sábado 7 de junio.

¿Dónde fue trasladado Uribe Turbay tras el atentado?
Fue trasladado a la Fundación Santa Fe.

¿Cuál fue la causa de su muerte?
La muerte fue consecuencia de un sangrado intracerebral agudo y complicaciones posteriores.

¿Qué dijo Álvaro Uribe Vélez sobre su muerte?
Lamentó la muerte de Uribe y expresó: “El mal todo lo destruye, mataron la esperanza”.

