Balearon en la cabeza al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

Un acto de violencia sacudió la capital colombiana este sábado cuando el senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, fue baleado en la cabeza durante un evento de campaña en el barrio Modelia, localidad de Fontibón.

El ataque, que dejó al político de 39 años en estado crítico, desató una ola de repudio en el país y encendió las alarmas sobre la seguridad de los líderes políticos en el marco de las elecciones presidenciales de 2026.

El atentado ocurrió hacia las 17:00, mientras Uribe Turbay, una de las figuras más prominentes del partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe, hablaba ante cientos de seguidores en el parque El Golfito.

Según testigos y videos que circulan en redes sociales, el senador se encontraba despidiéndose de los asistentes cuando un hombre armado le disparó por la espalda, impactándolo al menos dos veces en la cabeza. Las imágenes, de fuerte impacto, muestran a Uribe desplomado, ensangrentado, mientras su equipo de seguridad y ciudadanos intentaban asistirlo en medio del caos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El precandidato fue trasladado de urgencia a la Clínica Colombia, donde permanece en la unidad de cuidados intensivos. Aunque las autoridades confirmaron que llegó con signos vitales, su estado de salud es reservado y se reporta como grave.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó a través de su cuenta de X que el presunto atacante fue detenido y que la red hospitalaria de la ciudad está en alerta para garantizar la atención médica necesaria. “Toda mi solidaridad con el senador Miguel Uribe y su familia”, expresó Galán.

/Inicio Código Embebido/

BREAKING - The leading Conservative Colombian presidential candidate Miguel Uribe Turbay is in critical condition after being shot during a campaign event in Bogotá’s Modelia neighborhood. pic.twitter.com/gPbo1U3jWC