Suba del agua le daría $5.000 millones extras a la Municipalidad de Córdoba

Un nuevo aumento, esta vez del 8,8%, en la tarifa del servicio de agua potable que presta la firma Aguas Cordobesas, volvió a sacudir a los usuarios de la ciudad de Córdoba.

Con este incremento, que imputa costos solo hasta junio, en el primer semestre del año el agua potable en la capital provincial lleva un incremento de más del 22%, ocho puntos porcentuales por encima del IPC para ese período según la Dirección de Estadísticas y Censos.

La actualización también tendrá un impacto en la recaudación del municipio que dirige Daniel Passerini, ya que cobra Contribución para la Financiación del Desarrollo Integral de Sistema Sanitario, por la cual se estimó recaudar $13.520 millones según el presupuesto aprobado por el Concejo Deliberante.

Si se supone que el consumo de este servicio permanece constante, los incrementos otorgados en febrero y en agosto por el Ente Regulador de Servicios Públicos a la empresa del Grupo Roggio repercutirán en unos $5.000 millones extras para la caja municipal, que según lo establecido por ordenanza deberían asignarse al servicio de cloacas y ampliación de la red de agua potable.

Eso, sin tener en cuenta posibles actualizaciones durante el segundo semestre del año.

Conocido el aumento, desde el gremio del SUOEM recordaron que hace un año reclaman por cosas básicas como ropa y calzado de trabajo para los 70 operarios del área Redes Sanitarias. “Espero que ahora que recaudan más nos tengan en cuenta”, expresó a este medio un delegado de Bajada de Piedra.

FOTO: Desde el área de Redes Sanitarias reclaman ropa de trabajo adecuada

Por el lado de los usuarios, la expectativa es que el fuerte aumento de la recaudación municipal vía la boleta de Aguas Cordobesas impacte en mejoras en el servicio. Por caso, las cloacas, donde de las 17.000 manzanas que tiene Córdoba apenas 7.900 cuentan con el servicio que mayor impacto positivo tiene en la salubridad social.

Informe de Guillermo López.