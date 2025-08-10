En vivo

Espectáculos

La Negra Vernaci despidió a su hermano Nunzio con un emotivo mensaje: “Tenía más ganas de vos”

La locutora recordó a su hermano, figura del rally argentino, con una conmovedora publicación.

10/08/2025 | 20:19Redacción Cadena 3

FOTO: Foto: Redes Sociales, @negropolisok.

Con un posteo lleno de nostalgia y dolor, Elizabeth “La Negra” Vernaci rompió el silencio este fin de semana para despedir públicamente a su hermano Nunzio Vernaci, quién falleció a los 65 años.

Aunque el deceso se conoció públicamente el pasado 18 de junio, recién ahora la reconocida conductora radial se expresó públicamente sobre el tema en su cuenta de Instagram y compartió una serie de fotos familiares que los muestra juntos en la infancia, acompañadas por unas sentidas palabras.

“Tenía más ganas de vos. De que completaras una frase con sólo empezar a decirla, de reírnos de lo que era nuestro código secreto a voces, de la complicidad de toda una vida en frases, gestos y miradas. Ojalá queden volando en el aire entre vos y yo”, escribió.

Nunzio Vernaci: pasión por los fierros

Nunzio Vernaci fue un nombre respetado en el automovilismo regional argentino, especialmente en el circuito del Rally Mar y Sierras, donde se convirtió en una figura emblemática. A bordo de su Renault 18, se consagró campeón de la Clase A en dos oportunidades, marcando una época y dejando su impronta entre corredores y fanáticos.

Vivía en Ranchos, partido de General Paz, donde mantenía una agencia de autos, y donde también transmitía su pasión por los fierros a su familia. Su amor por el automovilismo fue compartido con su padre, continuado por sus hijos, y también vivido por su sobrino Vicente, hijo de la Negra.

Lectura rápida

¿Quién despidió a Nunzio Vernaci?
Elizabeth “La Negra” Vernaci lo hizo a través de un posteo en redes sociales.

¿Cuándo falleció Nunzio Vernaci?
Falleció a los 65 años, y el deceso se conoció el 18 de junio.

¿Qué publicó La Negra Vernaci?
Un emotivo mensaje en Instagram con fotos familiares y palabras de despedida.

¿Dónde se destacó Nunzio Vernaci?
Se destacó en el automovilismo argentino, especialmente en el Rally Mar y Sierras.

¿Qué relación había entre Nunzio y Elizabeth Vernaci?
Eran hermanos, y compartían una estrecha relación familiar.

[Fuente: Noticias Argentinas]

