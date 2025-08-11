Bartolacci: "El 80% del personal cobra salarios debajo de la línea de pobreza"

El sistema universitario argentino enfrenta una crisis crítica, según declaraciones de rectores y gremios. Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional, expuso en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, que "hay un desfasaje muy importante entre los incrementos percibidos y la inflación registrada", lo que genera dificultades en el funcionamiento de las universidades. En la Universidad Nacional de Rosario (UNR) hay paro durante toda esta semana.

Bartolacci señaló que "cerca del 80% del personal docente y no docente hoy está percibiendo en todas las universidades públicas del país un salario por debajo de la línea de pobreza". Este contexto ha llevado a la comunidad universitaria a proponer un nuevo proyecto de ley de financiamiento que obtuvo media sanción en el Congreso, con la esperanza de que se apruebe en el Senado. "Ojalá tengamos ese camino para poder evitar esta situación", afirmó el rector.

La situación se agrava con la pérdida de recursos humanos en el sistema científico, donde "se están descontinuando líneas de investigación". Bartolacci aseguró que "muchos docentes perciben un salario que es realmente de miseria", lo que provoca renuncias y pluriempleo, deteriorando la calidad académica. "No se puede comprender que quienes tienen la responsabilidad de informar a los futuros profesionales del país, deberían percibir un salario digno", destacó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En relación al paro de una semana, Bartolacci expresó su preocupación, afirmando que "la mejor defensa de la universidad pública es con la universidad abierta". Sin embargo, reconoció que "hay un punto que se hace muy difícil de sostener" y que el reclamo de los docentes es legítimo. "Lo que no hay es ni siquiera consideración de poder sentarse en una mesa", enfatizó.

Sobre el futuro del sistema universitario, el rector mencionó que existe un debate permanente sobre cómo resolver el financiamiento de manera estructural. "No es la primera vez que se está mal", reconoció, pero enfatizó que "nunca estuvo tan mal el salario como está ahora". Bartolacci defendió la importancia de priorizar la educación en un contexto donde "todos los problemas se resuelven haciendo mejor las cosas en el ámbito de la educación".

Finalmente, Bartolacci se mostró optimista respecto a la posibilidad de que la comunidad académica discuta un modelo de país en el próximo congreso de innovación universitaria. "Defender hoy la universidad pública también implica pensar cómo transformarla", concluyó.

Entrevista de Hernán Funes.