Alerta para santafesinos que viajan a Buenos Aires: "Después viene la multa"

La Defensoría del Pueblo de Santa Fe alertó sobre las multas por peajes sin barrera en Buenos Aires, un tema que genera confusión entre los viajeros.

Leandro Piazza, director de Atención a la Ciudadanía de la Defensoría, señaló en Una mañana para todos por Cadena 3 Rosario que "mucha gente del interior se encuentra con la sorpresa de que, al llegar, pasa y no está más la barrera, y después viene una multa que ya en el 2024 era de 50.000 pesos y hoy el valor de la multa es de arriba de 100.000 pesos".

Piazza explicó que el sistema de peajes sin barrera, implementado en Buenos Aires, utiliza cámaras para detectar las patentes y emitir multas a quienes no están registrados en el sistema de Telepase. "El sistema de Telepase es gratuito; uno tiene que simplemente vincular su patente con una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito o con Mercado Pago", aclaró.

Para obtener el Telepase, los usuarios deben ingresar a la página telepase.com.ar y seguir tres pasos simples. "Es importante que la gente esté informada, porque a partir de 2027 no habrá más cabinas de peaje con cobrador", advirtió Piazza, quien destacó la necesidad de una campaña informativa para evitar malentendidos.

En cuanto a las multas que llegan a personas que nunca viajaron a Buenos Aires, Piazza indicó que existen casos de "patentes mellizas". Para estos casos, recomienda realizar una denuncia penal, que se puede hacer a través de la web. "Lo primero que tengo que hacer es una denuncia penal que la puedo hacer vía web", explicó.

Por otro lado, el director de la Defensoría menciona que el decreto de modernización número 196 establece cambios significativos en el sistema de peajes en el país. "En el fin del 2025 tiene que haber al menos una cabina en algunos lugares y, en mayo del 2027, no va a haber más cabinas", añadió.

La Defensoría del Pueblo se encuentra disponible para atender consultas y ayudar a quienes se vean afectados por estas situaciones. Piazza invita a la ciudadanía a comunicarse con ellos para resolver dudas y evitar sanciones injustas. "Estamos de 8 a 18 horas en el pasaje Álvarez o en cualquiera de las delegaciones que tenemos en el interior", concluyó.

Entrevista de Jonatan Raimundo y Mirta Andrín.