Santa Fe: trabajos "de emergencia" de Vialidad Provincial en rutas nacionales

Ante el avanzado deterioro del cruce entre las rutas nacionales 8 y 14, y frente a la falta de respuesta por parte del Gobierno nacional, la provincia de Santa Fe decidió intervenir con trabajos de emergencia a través de su Dirección Provincial de Vialidad. Así lo confirmó el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, quien señaló que la situación representaba un riesgo grave para quienes circulan por la zona.

Los trabajos consistieron en la reparación de baches sobre el paso a nivel ferroviario, en un tramo donde el asfalto presentaba desniveles y hundimientos que afectaban seriamente la seguridad vial. “Fue una intervención urgente, pero necesaria”, expresó Enrico. “Los pozos estaban afectando gravemente a los vehículos que transitaban por el lugar, en una ruta que se encuentra en condiciones lamentables”.

Enrico también remarcó que, pese a los reiterados pedidos formales del gobierno santafesino, no hubo avances ni respuestas concretas por parte de Nación. “Si el Gobierno Nacional no puede hacerse cargo del mantenimiento de sus rutas, debería cederlas a la provincia para que podamos intervenir con nuestros propios recursos”, sostuvo.

El funcionario fue enfático al señalar que estas acciones no reemplazan las obras que debería ejecutar Nación. “Esto no es una solución definitiva, es apenas un parche para evitar que se produzca una tragedia. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras los caminos nacionales siguen abandonados”, agregó.

No es la primera vez que el gobierno provincial actúa por su cuenta para atender emergencias en rutas nacionales. Enrico recordó intervenciones similares realizadas sobre la Ruta 33, en zonas como Murphy y entre Venado Tuerto y Sancti Spíritu, también con recursos y personal propios.

La situación se da en un contexto de incertidumbre sobre el futuro de Vialidad Nacional, organismo que se encuentra en proceso de reestructuración. “Hoy ni siquiera está claro qué pasará con Vialidad, y mientras tanto los baches se profundizan semana tras semana. No hablamos de deterioro histórico, hablamos de una degradación reciente que exige respuestas inmediatas”, concluyó el ministro.