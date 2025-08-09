Santa Fe labró casi 200 actas por alcoholemia positiva a conductores profesionales

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), junto con la Guardia Provincial de Policía, labró 197 actas por alcoholemia positiva a conductores profesionales durante el primer semestre de 2025. De ese total, 136 se detectaron en rutas nacionales y 61 en rutas provinciales. El departamento con mayor cantidad de infracciones fue San Cristóbal, con 43 actas sobre la Ruta Nacional N.º 34.

Del total, 189 casos correspondieron a conductores de transporte de cargas, y en 27 de ellos la graduación alcohólica superó los 1,01 g/L; dos incluso excedieron los 2,01 g/L. “Desde el Gobierno de la Provincia reforzamos nuestra decisión de mantener e intensificar los controles estrictos y sistemáticos para detectar a quienes consumen alcohol y ponen en riesgo a otras personas”, sostuvo el secretario de la APSV, Carlos Torres.

El funcionario subrayó que “la conducción profesional requiere máxima responsabilidad por el porte de los vehículos y el riesgo que implican. No sólo instamos a los conductores a tomar conciencia, sino también a entender que tarde o temprano serán controlados en las rutas por nuestra Guardia Provincial, porque estamos convencidos de que los controles salvan vidas”.

Primer semestre

El consumo de alcohol al volante es una de las conductas más peligrosas y constituye un eje central en la política de control vial. En enero se detectaron 29 alcoholemias positivas: 27 en conductores de transporte de cargas y 2 en taxistas o remiseros. En febrero, los casos aumentaron a 35 (34 de cargas y 1 en colectivo/minibús).

En marzo se labraron 37 actas, todas en transportistas de cargas. En abril, las infracciones bajaron a 26 (25 en cargas y 1 en minibús). Mayo marcó un pico con 44 casos (41 en transporte de cargas y 3 en taxi/remis). En junio, el número volvió a descender a 26: 25 en cargas y 1 en taxi/remis.

Casos en rutas nacionales

Del total de 136 actas en rutas nacionales, 47 fueron sobre la RN Nº 11; 43 sobre la RN Nº 34; 17 en la RN Nº 33; 12 en la autopista Rosario–Buenos Aires; 8 en la RN Nº 19; 6 en la RN Nº 95; y 3 sobre la RN Nº 8.

“Los conductores profesionales son un grupo que representa un riesgo importante en el sistema vial y tienen alta participación en siniestros”, advirtió Mauro Bertorino, director de Coordinación Interjurisdiccional de la APSV. “Desde el Gobierno santafesino ponemos todos los recursos para alejar de nuestras rutas a quienes transgreden las normas y así proteger la vida de todos”, agregó.

Promedio de alcoholemia

El relevamiento también midió el promedio de alcohol en sangre de los casos detectados. En 27 actas la graduación superó los 1,01 g/L, incluidos dos casos extremos: uno con 2,52 g/L en la Ruta Provincial N.º 16 (Pueblo Esther, 7 de marzo) y otro con 2,29 g/L en la RP N.º 1 (Colonia Teresa, 19 de junio). También se destacó un taxista con 1,33 g/L en la RN N.º 11, en enero, a la altura del puente carretero.

Además, se registraron 113 casos con dosajes entre 0,1 y 0,5 g/L, y 57 casos entre 0,51 y 1 g/L.

Distribución por departamento

San Cristóbal encabezó el listado con 43 actas, seguido por Rosario con 31. Luego se ubicaron General Obligado y General López con 20 infracciones cada uno, y La Capital con 17. En el departamento 9 de Julio se labraron 15 actas; en San Justo y Vera, 11; en Castellanos, 10; en San Martín, 6; y en Las Colonias y Garay, 4 respectivamente.

San Lorenzo tuvo 2 casos. Con solo 1 infracción aparecen Iriondo, San Javier y San Jerónimo. En cambio, durante el primer semestre no se detectaron casos en los departamentos Belgrano, Caseros y Constitución.