Opinión

117 médicos rindieron nuevamente el polémico examen de residencias

  

FOTO: 117 médicos rindieron nuevamente el polémico examen de residencias (Infobae).

  1.

    Audio. 117 médicos rindieron nuevamente el polémico examen de residencias

    Siempre Juntos

    Episodios

Adrián Simioni Por Adrián Simioni

Respecto a las pruebas para ganar las residencias médicas a nivel nacional, se realizó un mega examen y surgieron indicios claros de que muchos copiaron.

La situación es vergonzosa. Un médico ecuatoriano, por ejemplo, tenía unos lentes con cámara, y grabó el examen para luego pasar las imágenes. La sospecha se extendió a varios grupos de estudiantes que supuestamente transaban respuestas, e incluso se pagaban por ellas.

Los resultados fueron alarmantes, con muchos estudiantes mostrando puntajes altísimos, algo que no se había visto antes, considerando que sus resultados anteriores no eran tan buenos. Esto llevó al gobierno a tomar decisiones drásticas: primero se anunció un nuevo examen, luego se determinó que 140 médicos debían rendir de nuevo, y finalmente, solo 117 se presentaron.

Un aspecto complicado es que el médico ecuatoriano, pese a las sospechas, pudo rendir de nuevo porque no hay una condena judicial que lo impida. Esto plantea un dilema sobre los derechos de los acusados y la justicia, que opera con tiempos diferentes a los del sistema educativo.

El problema se agrava al considerar que algunos de los 140 que debían rendir nuevamente pueden no haber copiado, enfrentando un examen más difícil que el anterior, donde no hay segundas oportunidades. Esto podría dejar afuera a médicos competentes y permitir que otros, que probablemente copiaron, obtengan un lugar.

Además, un cuarto de los estudiantes de medicina en Argentina son extranjeros, muchos de los cuales enfrentan una dura competencia por las residencias. Estos estudiantes, que vienen a estudiar casi gratis, encuentran en Argentina una mejor oportunidad que en sus países de origen, donde las residencias no son rentadas.

El presidente de la Asociación de Estudiantes Ecuatorianos en Argentina mencionó que la culpa recae en los organizadores del examen. Aunque la organización tiene fallas, la responsabilidad de copiar recae en los individuos. La filtración del examen y la repetición de preguntas son problemas que deben abordarse, pero la honestidad intelectual es fundamental.

Es imperativo recuperar la lealtad frente a un sistema educativo que brinda oportunidades. La degradación moral que se observa no se soluciona solo con mejores exámenes o vigilancia. Son médicos, no niños, y la ética debe prevalecer en su formación.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el mega examen de residencias médicas? Surgieron indicios de que muchos estudiantes copiaron, incluyendo un médico ecuatoriano que grabó el examen con lentes con cámara.

¿Quién es el responsable de la situación? La responsabilidad recae en los individuos que copiaron, aunque también se señala a los organizadores del examen por sus fallas.

¿Cuántos médicos deben rendir el examen nuevamente? Se determinó que 140 médicos debían rendir de nuevo, pero solo 117 se presentaron.

¿Cuál es el dilema que enfrenta el médico ecuatoriano? Pese a las sospechas, pudo rendir de nuevo porque no hay una condena judicial que lo impida.

¿Qué impacto tiene la situación en los estudiantes extranjeros? Un cuarto de los estudiantes de medicina en Argentina son extranjeros y enfrentan dura competencia por las residencias, encontrando oportunidades que no tienen en sus países de origen.

