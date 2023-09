Vicky Xipolitakis reveló impactantes detalles de su experiencia con Lotocki

La mediática y vedette Victoria "Vicky" Xipolitakis reveló en las últimas horas detalles sobre sus experiencias con el controvertido cirujano Aníbal Lotocki, quien ha sido señalado como presunto responsable de inyectar material dañino para la salud en procedimientos estéticos en varios famosos, entre ellos los fallecidos Silvina Luna y Mariano Caprarola.

Xipolitakis, contó en el programa "PH Podemos Hablar", que se emite por Telefe, cómo terminó sometiéndose a varias operaciones con Lotocki, mencionando que inicialmente buscaba tratar una adiposidad localizada en su abdomen.

Sin embargo, la experiencia se convirtió en un episodio traumático cuando, al despertar de la cirugía, se encontró con procedimientos no autorizados.

La famosa señaló que Lotocki abusaba de la confianza de sus pacientes y realizaba procedimientos no solicitados, sin explicar previamente lo que haría.

“Yo comencé a entrenar y comer un montón para agrandarme, hasta que lo logré. Pero me había quedado una adiposidad localizada en la panza y ahí es cuando caigo en este cirujano… bueno que ni quiero llamarlo cirujano, Lotocki”, expresó sobre cómo llegó a él.

Y amplió: “Confié en él, me dijo que me iba a dejar divina. El profesional te hace sentir re bien. Cuando me desperté me sacó cosas que yo no le había pedido. Él hace lo que quiere y te pone lo que quiere. No te avisa nada”.

“Con este tema tan público que lamentablemente pasó con Silvina Luna, que me asustó un montón y a muchísimas pacientes de este asesino. Yo me hice estudios y gracias a Dios me salieron bien hasta el momento. Me estudiaron algunas partes del cuerpo. A mí me juega en contra que no lo denuncié y prefiero no exponerlo tanto”, cerró.

La revelación de Xipolitakis arroja luz sobre las prácticas controvertidas de este cirujano y sus supuestas víctimas.

Además, la "gemela griega" se refirió a la reciente partida de Silvina Luna, una de las víctimas de Lotocki, y expresó su arrepentimiento por no haber denunciado antes lo que había experimentado.

Tras el fallecimiento de Luna, Xipolitakis se sometió a estudios médicos para evaluar los efectos de las operaciones que había realizado con el cirujano.

La mediática hizo hincapié en la importancia de la Justicia y la necesidad de que se investigue a fondo al médico, a quien calificó como un "asesino" y alertó sobre los riesgos que implica el uso de sustancias dañinas en procedimientos estéticos.

Stefanía Xipolitakis, hermana de "Vicky" sí denunció a Lotocki en la Justicia y de hecho, es una de las cuatro damnificadas que le inició una demanda penal al cirujano, en la cual fue condenado a cuatro años y medio de prisión, aunque la sentencia no está firme porque el acusado apeló el fallo.