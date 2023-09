Actores y actrices reclaman nuevamente pidiendo justicia por Silvina Luna

Actores y actrices se unieron este miércoles para efectuar un nuevo reclamo de justicia por la muerte de Silvina Luna y de todas las "víctimas de una medicina inescrupulosa".

Tras la marcha en la casa del cirujano Aníbal Lotocki, el mismo día del entierro de los restos de Luna, la semana pasada, la Asociación Argentina de Actores y Actrices había convocado a un nuevo encuentro en su sede porteña.

El reclamo se llevó adelante en la sala Olga Berg de la asociación con el abogado Fernando Burlando como moderador y con la presencia de varias víctimas de mala praxis médica, entre ellas, Stefy Xipolitakis, Gabriela Trenchi, Pamela Sosa y Raphael Dufort.

/Inicio Código Embebido/

?? Justicia por Silvina Luna y las víctimas de Aníbal Lotocki



??? Fernando Burlando: "Es un reclamo pacífico"



Cc @Intrusos pic.twitter.com/IWMTxxwvap — América TV (@AmericaTV) September 13, 2023

/Fin Código Embebido/

"Hoy la situación de Lotocki no es la misma que cuando fue condenado. El engaño está muy presente. He notado mucho desinterés de la Justicia al principio, pero nunca noté una mano que aplaque la situación. Yo creo que Lotocki se cree su propia fantasía, no debe estar en eje", consideró Burlando.

El letrado aprovechó la ocasión para pedir que se regule la actividad de los cirujanos plásticos, promulgando una "Ley Silvina", según comentó.

Sosteniendo un cartel con la palabra "Justicia", varias de las víctimas tomaron la palabra para contar su experiencia personal con los procedimientos del cuestionado cirujano Lotocki, que operó a Luna hace más de una década.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Gracias a la prensa este hombre va a ir preso", manifestó el actor Raphael Dufort, que siente, según dijo, que está "muriendo lentamente".

Gabriela Trenchi, por su parte, remarcó que "es increíble la cantidad de chicos y chicas que se están sumando en el chat y que perdieron la vergüenza, son personas que sufren como nosotros. Es una bomba lo que tenemos". Beatriz Berger, otra víctima, dijo que por momentos se quiso morir y tiene conocimiento de varias personas que optaron por quitarse la vida.

También estuvieron presentes algunos familiares de víctimas de mala praxis, así como otros artistas que se acercaron para apoyar la causa, como el coreógrafo Aníbal Pachano.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Se ha elegido la sede de esta histórica entidad porque, en gran medida, son las y los integrantes de la comunidad artística en sus diversas expresiones en quienes se visibiliza esta situación de público dominio que afecta a una parte de nuestra sociedad", sostuvo la asociación.

"Queremos escucharnos, queremos contenernos, necesitamos vernos y contarnos lo que nos pasó y nos pasa. Necesitamos este encuentro para avanzar hacia un contundente reclamo que despierte a la Justicia", agregó.

Luna murió el pasado 31 de agosto a los 43 años en el Hospital Italiano, tras haber permanecido 79 días internada por complicaciones en su salud.

La actriz padecía una insuficiencia renal aguda y todos sus órganos se habían deteriorado, según se presume, por un líquido que le habría inyectado Lotocki.

La modelo debió ser hospitalizada el 13 de junio pasado con el fin de que los médicos pudieran estudiar una manera de combatir una bacteria que impedía someterla a un trasplante de riñón. Desde entonces, se realizaba sesiones de diálisis varias veces a la semana.

Sin embargo, apenas se internó, su estado de salud comenzó a empeorar y finalmente falleció a fines de agosto pasado, tras haber luchado hasta último momento para poder salir del cuadro en el que se encontraba como consecuencia, supuestamente, del procedimiento estético realizado por Lotocki.

Luna se había sometido a una cirugía de aumento de glúteos en la clínica de Lotocki. Años después, tras realizarse varios estudios, descubrió que presentaba niveles elevados de calcio en la sangre y más tarde se supo que ese desequilibrio se debía a una intoxicación de metacrilato.

Esa sustancia, un material de relleno que se utiliza mayormente para fabricar prótesis óseas o dentales, ingresó en el torrente sanguíneo de Luna y le provocó un cuadro crónico de hipercalcemia e insuficiencia real.