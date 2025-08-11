En vivo

Sociedad

Murió el motociclista que chocó contra un patrullero en la ruta 178

El conductor había sufrido lesiones graves, por lo que fue derivado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) en helicóptero. Ocurrió en la intersección con la 33.

11/08/2025 | 08:21Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: El traslado se realizó hacia el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez

Murió el motociclista que había sufrido heridas de consideración este domingo en un choque con un patrullero en la intersección de las rutas 33 y 178, en jurisdicción de Los Molinos.

El impacto dejó ileso a los ocupantes del automóvil, mientras que el conductor de la moto recibió atención inmediata en el lugar. Ante la gravedad de sus lesiones, el médico de la ambulancia solicitó su traslado aéreo y fue derivado en helicóptero sanitario al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) de Rosario, donde falleció.

Fuentes sanitarias habían confirmado que el paciente presentaba traumatismos severos. Personal policial y de emergencias trabajó en el sector para asistir a los involucrados y restablecer la circulación, mientras se investigaban las causas del siniestro.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un motociclista murió tras un choque con un patrullero en la intersección de las rutas 33 y 178.

¿Quién fue la víctima? El conductor de la moto sufrió heridas de consideración y fue trasladado al HECA de Rosario.

¿Cuándo sucedió? El accidente ocurrió este domingo.

¿Dónde tuvo lugar el accidente? En la intersección de las rutas 33 y 178, en jurisdicción de Los Molinos.

¿Cómo se manejó la situación? El médico solicitó un traslado aéreo debido a la gravedad de las lesiones del motociclista.

¿Por qué se investiga el caso? Se están investigando las causas del siniestro mientras personal de emergencias asistía a los involucrados.

