Murió el motociclista que chocó contra un patrullero en la ruta 178

Murió el motociclista que había sufrido heridas de consideración este domingo en un choque con un patrullero en la intersección de las rutas 33 y 178, en jurisdicción de Los Molinos.

El impacto dejó ileso a los ocupantes del automóvil, mientras que el conductor de la moto recibió atención inmediata en el lugar. Ante la gravedad de sus lesiones, el médico de la ambulancia solicitó su traslado aéreo y fue derivado en helicóptero sanitario al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) de Rosario, donde falleció.

Fuentes sanitarias habían confirmado que el paciente presentaba traumatismos severos. Personal policial y de emergencias trabajó en el sector para asistir a los involucrados y restablecer la circulación, mientras se investigaban las causas del siniestro.