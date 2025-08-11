Murió el motociclista que chocó contra un patrullero en la ruta 178
El conductor había sufrido lesiones graves, por lo que fue derivado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) en helicóptero. Ocurrió en la intersección con la 33.
11/08/2025 | 08:21Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El traslado se realizó hacia el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez
Murió el motociclista que había sufrido heridas de consideración este domingo en un choque con un patrullero en la intersección de las rutas 33 y 178, en jurisdicción de Los Molinos.
El impacto dejó ileso a los ocupantes del automóvil, mientras que el conductor de la moto recibió atención inmediata en el lugar. Ante la gravedad de sus lesiones, el médico de la ambulancia solicitó su traslado aéreo y fue derivado en helicóptero sanitario al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) de Rosario, donde falleció.
Fuentes sanitarias habían confirmado que el paciente presentaba traumatismos severos. Personal policial y de emergencias trabajó en el sector para asistir a los involucrados y restablecer la circulación, mientras se investigaban las causas del siniestro.
