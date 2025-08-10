En vivo

Espectáculos

Se terminaron las 'Batallas' de La Voz Argentina: cómo sigue el programa

El reality de canto concluyó la etapa de las batallas y comenzará la fase de Knockouts. Este lunes los jurados elegirán a sus participantes para esta nueva competencia.

10/08/2025 | 23:39Redacción Cadena 3

FOTO: Se terminaron las 'Batallas' de La Voz Argentina: cómo sigue el programa

La Voz Argentina dio por finalizada este domingo la vibrante etapa de “las batallas”, para dar inicio de los “Knockouts”, la siguiente fase.

En la etapa que acaba de cerrar, los jurados fueron achicando sus equipos rumbo a esta nueva parte.

Ahora, en esta fase del reality de canto, los coach vuelven a elegir a dos participantes de sus equipos para que se enfrenten (y eliminen entre sí), aunque en este caso cantaran un tema cada uno.

Luego, el líder de cada team deberá elegir quién sigue en el certamen y quien debe irse. Nuevamente y al igual que en la etapa anterior, cada coach podrá robar hasta dos participantes de otro equipo.

Nuevos co-coach y cambios importantes en La Voz Argentina

Para potenciar la preparación de los concursantes, los jurados de La Voz Argentina contarán con el apoyo de grandes referentes de la música actual. Por primera vez en la historia del programa, los co-coaches también estarán presentes en el escenario principal, acompañando a los coaches en el momento crucial de decidir quién avanza en la competencia.

Quiénes acompañan a cada coach:

  • Soledad Pastorutti será acompañada por el Chaqueño Palavecino
  • Lali Espósito será acompañada por Zoe Gotusso
  • Luck Ra será acompañado por Cazzu
  • Miranda! será acompañado por Emmanuel Horvilleur

Lectura rápida

¿Cuál fue la última etapa que se completó en La Voz Argentina? Finalizó la etapa de las batallas.

¿Qué nueva fase comenzará en el programa? Se iniciará la fase de los Knockouts.

¿Qué sucede en la fase de los Knockouts? Los coach elegirán a dos participantes para que se enfrenten y eliminen a uno.

¿Quiénes acompañarán a los coaches en esta nueva fase? Los co-coaches estarán presentes, como el Chaqueño Palavecino y Cazzu.

¿Cuándo comienza esta nueva etapa? La nueva fase comenzará este lunes.

[Fuente: Noticias Argentinas]

