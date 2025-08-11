FOTO: ¿Hay reconciliación?: El posteo que vincula nuevamente a L-Gante y Tamara Báez

La vida amorosa de Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, vuelve a generar misterio. Durante el fin de semana, el músico fue visto con dos mujeres con las que tuvo relaciones en el pasado y, horas después, publicó un enigmático mensaje en sus redes sociales.

“Unas ganas de volver con ella”, expresó el cantante de RKT.

Si bien las primeras suposiciones apuntaron a Wanda Nara, con quien se lo vio el sábado en la obra teatral que protagonizó su madre en Villa Crespo, pero todo indicaría que en realidad sería un mensaje dirigido a su ex novia y madre de su hija, Tamara Báez.

Inclusive, minutos después, publicó una historia desde la misma cama donde posteó su última foto junto a ella y a su hija Jamaica.

Por otra parte, el periodista de espectáculos Fede Flowers reveló que la influencer estaría soltera.

“Me cuentan que se separaron Thiago y Tamara. Él se fue de casa hace tres días y ahora sube esto, ¿casualidad?”, comentó reposteando la publicación del supuesto ex de Tamara.

“Y al final dejé los celos y me puse a pensar que cada quien está donde quiere estar y pierde lo que quiere perder”, decía el posteo de Thiago Martínez.