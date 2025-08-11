Quinto detenido en menos de una semana por iniciar incendios en Córdoba
Un hombre de 69 años fue aprehendido en Coronel Moldes por provocar un foco de incendio que afectó tres hectáreas, dañando pastizales, árboles y estructuras rurales. Es el quinto caso en pocos días.
11/08/2025 | 07:47Redacción Cadena 3
FOTO: archivo.
En una nueva intervención contra los incendios forestales, la Patrulla Rural de la Policía de Córdoba detuvo ayer a un hombre de 69 años en las cercanías de Coronel Moldes, acusado de iniciar un fuego en pastizales que se extendió por aproximadamente tres hectáreas.
El siniestro, que fue controlado por Bomberos Voluntarios, causó daños significativos, afectando árboles, alambrados, postes, tendido eléctrico y un silo bolsa de soja.
El detenido fue trasladado a la comisaría local y quedó a disposición de la Justicia.
Este es el quinto caso de detención por inicio de incendios en menos de una semana en la provincia de Córdoba, donde rige un estado de alerta ambiental por riesgo de incendios desde el 2 de junio hasta el 31 de diciembre.
El pasado 6 de agosto, un hombre fue aprehendido en Simbolar (Totoral) y otros tres en Villa Valeria (General Roca), todos por provocar fuegos de manera irresponsable en zonas rurales.
Las autoridades reiteran la importancia de reportar cualquier indicio de humo o fuego a los números de emergencia: 0-800-38346 (Defensa Civil), 100 (Bomberos Voluntarios) o 911 (Policía de Córdoba), para prevenir la propagación de incendios que amenazan el ecosistema y la seguridad de la población.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Córdoba? Se detuvo a un hombre de 69 años por iniciar un incendio en pastizales que afectó tres hectáreas.
¿Quiénes controlaron el incendio? El siniestro fue controlado por Bomberos Voluntarios.
¿Cuántas detenciones ha habido por incendios? Este es el quinto caso de detención en menos de una semana en Córdoba.
¿Desde cuándo rige el estado de alerta ambiental? El estado de alerta por riesgo de incendios está vigente desde el 2 de junio hasta el 31 de diciembre.
¿A qué números se puede reportar humo o fuego? Se pueden reportar al 0-800-38346 (Defensa Civil), 100 (Bomberos Voluntarios) o 911 (Policía de Córdoba).