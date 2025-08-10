FOTO: Moria Casán, sin filtro sobre Wanda Nara y Mauro Icardi: "Ella lo armó y le salió un tipo jodido"

Moria Casán se metió en la interna entre Wanda Nara y Mauro Icardi y fue contundente al referirse al tema. “Wanda está lastimada. Ella lo armó a su manera y le salió un hábil declarante y un tipo jodido”, aseguró.

La diva del teatro lanzó declaraciones explosivas en Infama sobre la separación más mediática de los últimos tiempos. Afirmó que Icardi aprendió todas las herramientas que Wanda le enseñó y ahora las usa en su contra. “El tipo aprendió todo de ella y después el mismo tipo que armó en arcilla se le va encima, porque tiene todas las herramientas que aprendió de ella”, sentenció.

Por otra parte, “La One” fue categórica y compartió un análisis polémico. “No lo hacen por venganza, están profundamente enamorados. Es una especie de novela romántica”, afirmó.

Sin embargo, Moria fue tajante al hablar sobre los hijos de la pareja y los frecuentes viajes que realizan. “Pobres pibes, se la pasan con la ley de gravedad a la vuelta. Están con 12 mil metros de altura. Tienen que vivir en un avión. Nunca vi a chicos que viajen tanto como estos”, opinó.

Finalmente, expresó su hartazgo por el tema mediático. “Me hartó. Lo único con lo que me quedo es con la historia de Icardi y la China. Creo que Wanda es una mujer que ha podido humillar a todo el mundo. Hace nueve meses que los programas dependen de ella. Les rinde y siguen sacando leche. ¿Para qué vas a comprar una vaca si tenés la leche gratis?”, cerró.