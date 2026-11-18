Buenos Aires, 18 noviembre (NA) – La planificación de unas vacaciones suele comenzar con meses de antelación, asegurando pasajes, alojamiento y documentación. Sin embargo, es fundamental no olvidar un aspecto esencial: la salud.

Consultar a un médico antes del viaje permite identificar los riesgos sanitarios del destino, revisar antecedentes y definir las medidas de prevención necesarias antes, durante y después del viaje, según un informe de la Agencia Noticias Argentinas.

Los cuidados varían entre un viaje urbano y uno a zonas rurales o selváticas, además de depender de la duración, la edad, las condiciones de salud y las actividades planeadas. Por esta razón, se aconseja realizar una consulta con un especialista en medicina del viajero de 4 a 6 semanas antes de la partida.

"Los viajes, en este mundo globalizado y la movilidad de las personas, sumado a la disminución de las coberturas de vacunación, favorecen la propagación de enfermedades inmunoprevenibles. Por eso, es importante verificar el estado de vacunación antes de viajar," destacó la Dra. Gabriela Vidal, médica infectóloga y Coordinadora de la Comisión de Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI).

La consulta médica también ayuda a anticipar aspectos prácticos: asegurar suficiente medicación habitual, preparar un botiquín adecuado al destino y las actividades, contar con cobertura médica y saber cómo actuar ante una emergencia.

A esto se añaden medidas específicas según el destino, como protegerse del sol y de las picaduras de mosquitos, además de prestar atención al consumo de agua segura, evitar hielo de procedencia desconocida y elegir alimentos bien cocidos y servidos calientes.

Las vacunas necesarias dependen también del destino

Revisar el calendario de vacunación es parte de la preparación. Además de tener las vacunas de rutina completas y aquellas indicadas según la edad y antecedentes, ciertos destinos pueden requerir inmunizaciones específicas o aconsejar una protección adicional.

Un ejemplo es la fiebre amarilla, una enfermedad viral grave transmitida por mosquitos, presente en zonas de Sudamérica y África. No existe tratamiento específico una vez contraída la enfermedad, pero sí hay una vacuna segura y eficaz que brinda protección de por vida.

Durante 2025 se confirmaron 346 casos y 143 muertes en siete países de América, cifra más de cinco veces superior a los casos registrados el año anterior. Desde 2024, la enfermedad se ha expandido a áreas sin antecedentes históricos de transmisión, incluso fuera de la región amazónica.

Entre enero y mayo de 2026, seis países reportaron casos confirmados de fiebre amarilla: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Desde entonces, Brasil, Colombia, Perú y Venezuela han seguido reportando casos, siendo Colombia el país más afectado.

La Dra. Vidal indicó: "Es importante diferenciar la recomendación (por riesgo de infección) del requisito de entrada (certificado exigido por el país). La recomendación de vacunarse contra la fiebre amarilla se basa en el riesgo real de exposición en el destino por transmisión activa, presencia del mosquito vector, estación, duración del viaje y tipo de actividades; mientras que el requisito de entrada es un certificado internacional de vacunación que algunos países exigen, incluso a viajeros en tránsito o según su país de procedencia."

Para los viajeros, la vacuna contra la fiebre amarilla es recomendable cuando el destino presenta transmisión comprobada o constituye un requisito de ingreso al país. En personas no vacunadas, la vacuna debe administrarse al menos 10 días antes de partir y una dosis brinda protección de por vida. La indicación debe evaluarse individualmente, por lo que es importante consultar con un especialista en medicina del viajero sobre esta y otras medidas de prevención.

La vacuna no sustituye las medidas para evitar picaduras de mosquitos. En destinos con circulación de enfermedades transmitidas por este vector, se aconseja usar repelente, vestir ropa que cubra la mayor superficie del cuerpo y reforzar la protección al ingresar a zonas silvestres o áreas naturales.

Además, se recomienda revisar y actualizar las vacunas habituales como la antigripal (se aconseja recibir la vacuna anualmente, especialmente en grupos de riesgo), hepatitis B, difteria-tétanos, coqueluche y triple viral (sarampión, rubéola y paperas).

La tos ferina (Bordetella pertussis) es una infección respiratoria muy contagiosa que puede afectar a cualquier viajero. La vacuna triple bacteriana acelular (dTpa: difteria-pertussis-tétanos) es la mejor forma de prevenirla. Antes de viajar, se debe verificar que la vacunación esté al día: los niños deben tener completo el esquema para Bordetella pertussis y los adultos deben recibir un refuerzo con triple bacteriana acelular, si no lo han recibido recientemente.

Hasta el pasado 3 de octubre, la Región de las Américas notificó 55.792 casos confirmados de sarampión en 17 países y territorios, lo que representa un aumento de 4,8 veces en comparación con el mismo período de 2025 y 77 muertes. Guatemala (34.355), México (13.595), Estados Unidos (3.887), Perú (2.553) y Canadá (1.121) concentran la mayoría (99,5%) de estos casos.

Con respecto a las vacunas específicas según las características del viaje, se debe tener en cuenta (entre otras): Hepatitis A y fiebre tifoidea: recomendadas para todos los viajeros, debido al riesgo de transmisión a través de agua y alimentos contaminados; Dengue: la vacunación puede recomendarse en viajeros de acuerdo con la evaluación individual del riesgo; Rabia: especialmente si existe posibilidad de contacto con animales o dificultad para acceder a la profilaxis post exposición; Meningococo ACWY: se indica para determinadas peregrinaciones religiosas en Arabia Saudita (Meca) y viajes a zonas de África con mayor riesgo de enfermedad meningocócica.

También se deberá evaluar la necesidad de recibir medicación para prevenir malaria de acuerdo al destino.

La consulta previa tiene otra dimensión: un viajero puede exponerse a una infección y, al regresar, introducirla en una comunidad donde existen personas susceptibles.

"Las vacunas son eficaces y seguras y están sufriendo la paradoja de su éxito: han sido tan exitosas que las enfermedades disminuyeron al punto tal que muchos médicos jóvenes no las han visto. La gente olvida el peligro, lo que genera reticencia o una falsa creencia de que vacunarse ya no es necesario. Hoy convivimos con grupos que tienen esquemas incompletos e incluso personas que nunca recibieron vacunas, lo que crea condiciones propicias para que reaparezcan enfermedades prevenibles", concluyó la especialista.

La prevención continúa al regresar

Los cuidados deben seguir al regresar. Si al volver aparecen fiebre, erupciones en la piel, tos, secreción nasal, conjuntivitis, diarrea, vómitos u otros síntomas, es fundamental consultar e informar al equipo de salud sobre los lugares visitados y cuándo. Conocer el antecedente del viaje puede contribuir a orientar el diagnóstico y, frente a un cuadro transmisible, adoptar rápidamente medidas para evitar nuevos contagios.

"En el caso de los viajes internacionales, contar con el calendario de vacunación al día debe ser tan importante y habitual como tener el pasaporte vigente. Eso, sumado a consultar recomendaciones sanitarias y tomar medidas preventivas, puede evitar complicaciones durante el viaje y también proteger a la comunidad al regresar," concluyó la Dra. Vidal.