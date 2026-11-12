Rosario tendrá un jueves soleado y caluroso, con una máxima de 33 grados
El viernes se esperan tormentas eléctricas fuertes y un descenso de la temperatura durante el fin de semana.
12/11/2026 | 06:46Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Calor en la ciudad de Rosario.
Rosario tendrá este jueves una jornada con cielo despejado y temperaturas en ascenso. La mañana comenzó con 18 grados, humedad del 94% y viento del sector variable a 8 kilómetros por hora. No hay probabilidad de precipitaciones.
Con el correr de las horas, el sol estará presente y la temperatura irá aumentando hasta alcanzar una máxima de 33 grados durante la tarde. Se espera un día caluroso, con buenas condiciones meteorológicas.
Para el viernes se anticipa un cambio en el tiempo, con tormentas eléctricas fuertes y una temperatura máxima de 28 grados. La mínima prevista será de 22 grados.
El sábado continuará la nubosidad, con cielo mayormente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 17 y los 28 grados.
Lectura rápida
¿Qué clima se espera en Rosario este jueves? Se espera cielo despejado y temperaturas en ascenso, alcanzando una máxima de 33 grados.
¿Quiénes son los responsables de la predicción del clima? La información meteorológica proviene de fuentes meteorológicas locales.
¿Cuándo se anticipa un cambio en el clima? El cambio en el clima se anticipa para el viernes, con tormentas eléctricas fuertes.
¿Dónde se ubica la ciudad mencionada? La ciudad mencionada es Rosario, ubicada en Argentina.
¿Cómo será el clima el sábado? El sábado se espera cielo mayormente nublado y temperaturas entre 17 y 28 grados.