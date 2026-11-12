Rosario tendrá un jueves soleado y caluroso, con una máxima de 33 grados

Rosario tendrá este jueves una jornada con cielo despejado y temperaturas en ascenso. La mañana comenzó con 18 grados, humedad del 94% y viento del sector variable a 8 kilómetros por hora. No hay probabilidad de precipitaciones.

Con el correr de las horas, el sol estará presente y la temperatura irá aumentando hasta alcanzar una máxima de 33 grados durante la tarde. Se espera un día caluroso, con buenas condiciones meteorológicas.

Para el viernes se anticipa un cambio en el tiempo, con tormentas eléctricas fuertes y una temperatura máxima de 28 grados. La mínima prevista será de 22 grados.

El sábado continuará la nubosidad, con cielo mayormente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 17 y los 28 grados.