Rosario tendrá un jueves soleado y caluroso, con una máxima de 31 grados
El viernes se esperan tormentas eléctricas fuertes y un descenso de la temperatura durante el fin de semana.
12/11/2026 | 06:46Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Calor en la ciudad de Rosario.
Rosario comenzó este jueves con 23,8 grados, cielo ligeramente nublado y presencia de niebla durante la hora previa. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la humedad alcanza el 80%, la presión es de 1.012,1 hectopascales y el viento sopla del noreste a 8 kilómetros por hora.
Para el resto de la jornada se espera una temperatura máxima de 31 grados, con una mínima de 20. Las condiciones serán cálidas y se prevé una tarde con temperaturas elevadas para esta época del año.
El viernes continuará el tiempo caluroso, con registros similares: una mínima de 20 grados y una máxima de 31. Para el sábado se anticipa un leve descenso, con temperaturas que oscilarán entre los 20 y los 29 grados.
El domingo llegará un descenso más marcado, con una mínima de 16 grados y una máxima de 26. De esta manera, se espera un cierre de semana con temperaturas más moderadas en Rosario.
Lectura rápida
¿Qué clima se espera en Rosario este jueves? Se espera cielo despejado y temperaturas en ascenso, alcanzando una máxima de 33 grados.
¿Quiénes son los responsables de la predicción del clima? La información meteorológica proviene de fuentes meteorológicas locales.
¿Cuándo se anticipa un cambio en el clima? El cambio en el clima se anticipa para el viernes, con tormentas eléctricas fuertes.
¿Dónde se ubica la ciudad mencionada? La ciudad mencionada es Rosario, ubicada en Argentina.
¿Cómo será el clima el sábado? El sábado se espera cielo mayormente nublado y temperaturas entre 17 y 28 grados.