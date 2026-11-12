Rosario tendrá un jueves soleado y caluroso, con una máxima de 31 grados

Rosario comenzó este jueves con 23,8 grados, cielo ligeramente nublado y presencia de niebla durante la hora previa. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la humedad alcanza el 80%, la presión es de 1.012,1 hectopascales y el viento sopla del noreste a 8 kilómetros por hora.

Para el resto de la jornada se espera una temperatura máxima de 31 grados, con una mínima de 20. Las condiciones serán cálidas y se prevé una tarde con temperaturas elevadas para esta época del año.

El viernes continuará el tiempo caluroso, con registros similares: una mínima de 20 grados y una máxima de 31. Para el sábado se anticipa un leve descenso, con temperaturas que oscilarán entre los 20 y los 29 grados.

El domingo llegará un descenso más marcado, con una mínima de 16 grados y una máxima de 26. De esta manera, se espera un cierre de semana con temperaturas más moderadas en Rosario.