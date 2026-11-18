Un operativo de rescate permitió poner a resguardo a una puma adulta que se encontraba en cautiverio en una quinta de la localidad de General Levalle, en el departamento Roque Sáenz Peña.

El procedimiento se realizó durante la mañana, cuando efectivos de la Dirección General de Patrulla Rural se constituyeron en el establecimiento y constataron la presencia del felino, de aproximadamente tres años de edad.

Con la colaboración del personal interviniente, se llevó adelante el rescate del animal, que fue entregado voluntariamente por el propietario de la quinta.

Posteriormente, el ejemplar fue trasladado por efectivos de Patrulla Ambiental, dependencia que quedó a cargo de su custodia y resguardo, conforme a lo establecido por la Ley Nacional Nº 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre.

El procedimiento permitió retirar al animal de una situación de cautiverio y ponerlo bajo responsabilidad de las autoridades competentes, que deberán determinar los pasos a seguir para garantizar su bienestar.

Desde la Dirección General de Patrulla Rural se difundieron fotografías, un video y declaraciones del comisario Sergio Sánchez, con detalles sobre el operativo realizado en General Levalle.