Rescataron a una puma adulta que permanecía en cautiverio en General Levalle
El ejemplar, de aproximadamente tres años, fue entregado voluntariamente por el propietario de una quinta y quedó bajo la custodia de Patrulla Ambiental, en el marco de la Ley Nacional de Fauna Silvestre.
18/11/2026 | 16:43Redacción Cadena 3
FOTO: Rescate de puma en General Levalle
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Video. Rescate de puma en General Levalle
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Un operativo de rescate permitió poner a resguardo a una puma adulta que se encontraba en cautiverio en una quinta de la localidad de General Levalle, en el departamento Roque Sáenz Peña.
El procedimiento se realizó durante la mañana, cuando efectivos de la Dirección General de Patrulla Rural se constituyeron en el establecimiento y constataron la presencia del felino, de aproximadamente tres años de edad.
Con la colaboración del personal interviniente, se llevó adelante el rescate del animal, que fue entregado voluntariamente por el propietario de la quinta.
Posteriormente, el ejemplar fue trasladado por efectivos de Patrulla Ambiental, dependencia que quedó a cargo de su custodia y resguardo, conforme a lo establecido por la Ley Nacional Nº 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre.
El procedimiento permitió retirar al animal de una situación de cautiverio y ponerlo bajo responsabilidad de las autoridades competentes, que deberán determinar los pasos a seguir para garantizar su bienestar.
Desde la Dirección General de Patrulla Rural se difundieron fotografías, un video y declaraciones del comisario Sergio Sánchez, con detalles sobre el operativo realizado en General Levalle.
Lectura rápida
¿Qué se logró con el operativo de rescate? Se logró poner a resguardo a una puma adulta que estaba en cautiverio.
¿Quiénes realizaron el procedimiento? Efectivos de la Dirección General de Patrulla Rural llevaron a cabo el operativo.
¿Cuándo se realizó el rescate? El rescate se realizó durante la mañana del operativo.
¿Dónde ocurrió el rescate? Ocurrió en una quinta de la localidad de General Levalle, en el departamento Roque Sáenz Peña.
¿Por qué se realizó el rescate? Para retirar al animal de una situación de cautiverio y garantizar su bienestar bajo la custodia de las autoridades competentes.