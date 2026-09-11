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Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy viernes 11 de septiembre.

El sorteo número 5465 de la Quiniela la primera de la mañana se realizó el viernes 11 de septiembre a las 12:00, destacándose el número a la cabeza 5844, que representa a "A primera (La Cárcel)".

11/09/2026 | 12:10Redacción Cadena 3

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El número de sorteo 5465 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el viernes 11 de septiembre a las 12:00, destacándose el número a la cabeza 5844, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Cárcel).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 5844
2° 6949
3° 9130
4° 8729
5° 0237
6° 0097
7° 9908
8° 4036
9° 1298
10° 8728
11° 7878
12° 2232
13° 3572
14° 9692
15° 7879
16° 9036
17° 2502
18° 8812
19° 9810
20° 2596

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 5465 de la Quiniela la primera de la mañana.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 11 de septiembre a las 12:00.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 5844, que representa a "A primera (La Cárcel)".

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

¿Dónde se pueden ver los resultados?
Los resultados se publican en medios como Cadena 3.

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