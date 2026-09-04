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Procesaron por lavado de dinero al exnovio de Vicky Xipolitakis

El Juzgado Federal de Rosario N°3 procesó este jueves a Leandro David "Lelo" Pérez. Está acusado de lavado de activos de origen delictivo, derivado del narcotráfico.

04/09/2026 | 08:41Redacción Cadena 3

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Ex novio de Vicky Xipolitakis procesado por lavado de dinero vinculado al narcotráfico

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Leandro David "Lelo" Pérez, el ex novio de la vedette Vicky Xipolitakis, fue procesado en el marco de la causa donde está acusado, junto con otros implicados, por lavado de activos de origen delictivo derivado del narcotráfico en Santa Fe.

El Juzgado Federal de Rosario N°3 procesó este jueves a Pérez por el delito de lavado de activos, causa en la que también están implicados su hijo Agustín, su socio Marcelo Malatesta y el ex policía Maximiliano Novillo.

Pérez había sido detenido el pasado 30 de julio en su domicilio de la Torre Aqualina del barrio Martín y fue liberado el 12 de agosto tras su declaración indagatoria.

La pesquisa comenzó el 3 de octubre de 2024, cuando la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) ordenó un informe patrimonial sobre cinco personas oriundas de Rosario: tres vinculadas a la Policía de Santa Fe y dos empresarios locales.

El análisis contable y financiero permitió detectar inconsistencias entre el patrimonio declarado, la capacidad económica de los sospechosos y las operaciones comerciales registradas, lo que motivó profundizar las averiguaciones, confirmaron a la agencia Noticias Argentinas.

A partir del análisis patrimonial, el relevamiento de inmuebles, la documentación reunida y las intervenciones telefónicas autorizadas por la Justicia, los efectivos reconstruyeron el circuito financiero de la organización.

La maniobra consistía en reinsertar fondos presuntamente provenientes del narcotráfico en la economía formal mediante inversiones en agencias de venta de automotores, empresas constructoras, firmas metalúrgicas y otros emprendimientos comerciales, con el objetivo de otorgar apariencia lícita al dinero de origen ilegal.

Lectura rápida

¿Quién fue procesado por lavado de dinero?
Leandro David "Lelo" Pérez, ex novio de Vicky Xipolitakis.

¿Qué delito se le imputa?
Lavado de activos de origen delictivo vinculado al narcotráfico.

¿Cuándo fue detenido?
El 30 de julio de 2024.

¿Dónde se llevó a cabo la investigación?
En Rosario, Santa Fe.

¿Cómo se descubrió la maniobra?
A través de un informe patrimonial y análisis financiero solicitado por PROCELAC.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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