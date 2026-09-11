La previa: conocé los números ganadores de hoy viernes 11 de septiembre.
El sorteo número 41354 de La Previa se realizó el viernes 11 de septiembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 3901, correspondiente a A primera (Agua). Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 41354, correspondiente al juego LA PREVIA, se llevó a cabo el viernes 11 de septiembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 3901, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Agua).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 3901
2° 8410
3° 6652
4° 8990
5° 3530
6° 8377
7° 9029
8° 2506
9° 7480
10° 6713
11° 1961
12° 0873
13° 4346
14° 7041
15° 6137
16° 6508
17° 2938
18° 6431
19° 7070
20° 7851
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41354 de La Previa.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 11 de septiembre a las 10:15.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 3901.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como A primera (Agua).
¿Cuáles son algunos de los números ganadores?
Los primeros números incluyen 3901, 8410 y 6652.