Feriado en Rosario: cómo funcionarán los servicios municipales este lunes

Rosario transita este lunes 9 de noviembre con un esquema especial de servicios por el feriado nacional dispuesto en el marco de la visita del papa León XIV a la Argentina. La Municipalidad informó cómo funcionan las distintas áreas durante la jornada, mientras que la actividad comercial se desarrolla prácticamente con normalidad, con la mayoría de los locales abiertos en sus horarios habituales.

En materia de salud, permanecen habilitadas las guardias de los hospitales municipales, el Policlínico San Martín, la Maternidad Martin y el Área de Atención Integral de la Mujer del Hospital Roque Sáenz Peña. También funciona el SIES (107) para urgencias y emergencias. En cambio, los centros de salud y el Cemar están cerrados.

La recolección de residuos se presta con normalidad y el municipio solicita sacar la basura entre las 19 y las 21. El transporte urbano circula con horario de día festivo, mientras que taxis y remises trabajan habitualmente. No funcionan el estacionamiento medido ni los carriles exclusivos, pero Mi bici tu bici está disponible durante las 24 horas. Los cementerios La Piedad y El Salvador abren de 7 a 18.

En cuanto a la administración pública, los Centros Municipales de Distrito atienden únicamente a personas con turnos asignados para renovar la licencia de conducir. Las demás oficinas municipales permanecen cerradas, aunque los trámites digitales están disponibles en rosario.gob.ar y MuniBot. La Florida abre de 9 a 19, el Teléfono Verde mantiene su atención habitual y los bancos no abren durante el feriado.