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Feria del Libro de Rosario: qué actividades hay este lunes 12 de octubre

La agenda incluyepresentaciones de autores rosespectáculos de narración para chicos y dos encuentros dedicados a Jorge Luis Borges, desde las 13 en el Cultural Fontanarrosa, con acceso gratuito.

12/10/2026 | 08:01Redacción Cadena 3

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Feria del libro infantil y juvenil en Rosario.

FOTO: Feria del libro infantil y juvenil en Rosario.

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La Feria Internacional del Libro de Rosario continúa este lunes con una programación que reúne presentaciones de libros, encuentros con escritores y propuestas para las infancias. Entre las actividades destacadas de la jornada aparecen dos encuentros dedicados a Jorge Luis Borges, además de novedades de autores locales y espacios para acercar la lectura a los más chicos.

Desde las 15, el Espacio de Infancias recibirá Pasaporte Literario, una propuesta de narración y promoción de la lectura con Héctor Mario Foulques, Carlos González y Natalia Bullentini. A esa misma hora, la escritora Lorena Jelves presentará 7 días casados. Una hora después, Beatriz Ré y Paula Noël compartirán Ovejita negra, con narración y una actividad lúdica, mientras que Ana Bloj abordará las experiencias de juego en entornos virtuales con Jugar en la virtualidad.

A las 17 habrá nuevas presentaciones, entre ellas Casamiento en el humedal, de Laura Vilche, en el espacio infantil; la novela Cruces, de Violeta Gorodischer, y El primer carnaval, del escritor rosarino Emanuel Canedo. A las 18, Aye Dilego ofrecerá El circo de Joaquín, un espectáculo de narración y movimiento basado en el libro de Pablo Bernasconi. También se presentará Las huellas que dejaste, de Magui Moresco.

La literatura tendrá otras citas durante la noche. A las 19, Lila Gianelloni presentará Cuentos sobre las cosas que se pierden y Pablo Bigliardi compartirá Algo nos salvará. A las 19.30, Martín Kohan y Nicolás Freibrun dialogarán sobre Borges a partir de sus libros Lo que entiendo por Borges y Borges y la política, en un encuentro acompañado por Hernán Lascano. A las 20, Patricio Zunini presentará Borges enamorado y Borges en la biblioteca, junto a Andrea Calamari.

La feria se realiza en el Cultural Fontanarrosa, ubicado en San Martín 1080, y este lunes puede visitarse de 13 a 21. La entrada es gratuita y requiere un código QR personal, que se gestiona una sola vez y sirve para todas las jornadas. El ingreso a las presentaciones está sujeto a la capacidad de cada sala. La programación completa se encuentra disponible en el sitio oficial de la Feria del Libro.

Lectura rápida

¿Qué evento se está llevando a cabo? La Feria Internacional del Libro de Rosario está en curso, con actividades como presentaciones de libros y encuentros con escritores.

¿Quiénes son algunos de los autores destacados? Autores como Jorge Luis Borges, Lorena Jelves, Ana Bloj y Violeta Gorodischer están presentes en la feria.

¿Cuándo se puede visitar la feria? Este lunes, la feria está abierta de 13 a 21 horas.

¿Dónde se lleva a cabo la feria? La feria se realiza en el Cultural Fontanarrosa, ubicado en San Martín 1080.

¿Por qué es importante asistir? La entrada es gratuita y ofrece una variedad de actividades para fomentar la lectura entre todas las edades.

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