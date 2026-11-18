Buenos Aires, 18 de noviembre (NA) -- La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) es una afección respiratoria crónica caracterizada por una limitación persistente del flujo de aire y sus síntomas más frecuentes como falta de aire, tos crónica y expectoración pueden confundirse o naturalizarse, lo que retrasa la consulta y el diagnóstico.

En Argentina, más de la mitad de los casos se identificaría recién después de una exacerbación, cuando la enfermedad ya puede haber generado un mayor deterioro de la salud y una mayor demanda sobre el sistema sanitario, según un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas en el Día Mundial de la EPOC.

La magnitud del desafío también se refleja en la mortalidad: según la OPS, Argentina registra 55,5 defunciones por cada 100.000 habitantes por enfermedades respiratorias crónicas, la tasa estandarizada por edad más alta de Sudamérica y la segunda de las Américas. Aunque el tabaquismo es su principal factor de riesgo, no es el único.

La protección de la salud pulmonar también requiere considerar el entorno en el que las personas viven y trabajan: la exposición sostenida a la contaminación del aire, al humo de biomasa y a determinados agentes ocupacionales puede aumentar el riesgo de desarrollar o agravar enfermedades respiratorias. Por eso, avanzar hacia ambientes más saludables y sostenibles, reducir la exposición a contaminantes y fortalecer la prevención constituye una dimensión relevante de una estrategia integral frente a la EPOC.

De acuerdo con el estudio The state of COPD in Argentina (La situación de la EPOC en Argentina), la EPOC es la sexta causa de muerte entre los hombres y la séptima entre las mujeres en el país, afectando especialmente a adultos mayores de 50 años. El informe también estima costos médicos directos de US$586 millones por año y costos hospitalarios directos de entre US$1.462 y US$9.898 por persona.

La EPOC afecta la calidad de vida

Además del impacto económico en el sistema de salud, la enfermedad afecta la calidad de vida y genera una carga significativa para las personas y sus familias. La falta de aire puede dificultar actividades cotidianas como caminar unas cuadras, subir escaleras o cargar las bolsas del supermercado y, en los casos más severos, derivar en ausencias laborales y consultas de urgencia.

Frente a este escenario, reconocer tempranamente los síntomas, ampliar el acceso a la espirometría y a la evaluación diagnóstica, e identificar a las personas con mayor riesgo son pasos fundamentales. Llegar antes al diagnóstico puede mejorar el bienestar y contribuir a reducir exacerbaciones y hospitalizaciones. Ante síntomas respiratorios persistentes, es importante consultar al médico, ya sea clínico o neumonólogo, para evaluar la función pulmonar y tomar decisiones tempranas.

A su vez, una respuesta efectiva requiere programas integrales que articulen diagnóstico, rehabilitación pulmonar, educación, vacunación, apoyo para la cesación tabáquica, entrenamiento sobre el uso adecuado de medicación y seguimiento sostenido.

Sin embargo, en la Argentina todavía persisten brechas que dificultan una atención oportuna e integral. Entre las principales se encuentran la falta de actualización de las guías nacionales en un sistema de salud fragmentado, el acceso limitado a la espirometría y a servicios esenciales, así como las limitaciones en la recolección sistemática de datos.

Para fortalecer la respuesta, resulta prioritario desarrollar y dotar de recursos a una estrategia nacional de enfermedades respiratorias crónicas con objetivos concretos de reducción de la mortalidad y la morbilidad por EPOC; mejorar las capacidades de la atención primaria para identificar a las personas con mayor riesgo y facilitar su derivación oportuna; y ampliar el acceso equitativo a una atención integral y sostenida.

"Cada exacerbación puede representar un punto de inflexión en la evolución de la EPOC. No se trata simplemente de un episodio de mayor dificultad para respirar: algunas crisis pueden dejar secuelas, acelerar el deterioro de la función pulmonar y aumentar el riesgo de nuevas internaciones", afirmó el Dr. Andrés Echazarreta, Médico Neumonólogo, Director Médico y Jefe del Servicio de Medicina Respiratoria del Centro Médico Capital de La Plata y Ex jefe del Servicio de Neumonología del Hospital San Juan de Dios.

Asimismo, añadió: "Por eso, uno de los grandes objetivos del tratamiento es lograr que las personas tengan menos exacerbaciones y puedan sostener una vida activa durante el mayor tiempo posible. Contar con evidencia local permite dimensionar el problema, orientar la identificación de quienes presentan mayor riesgo y promover políticas públicas más sólidas frente a una enfermedad que continúa subdiagnosticada".

De la evidencia a la acción

Un encuentro reunió a especialistas referentes para analizar la situación de la EPOC en el país y avanzar en propuestas que permitan transformar la evidencia en acción. Participaron el Dr. Andrés Echazarreta junto a la Dra. Eugenia Franchi, neumonóloga del Hospital Universitario Austral y el Dr. Manuel Ibarrola, neumonólogo, coordinador del servicio de Neumonología del Sanatorio Güemes.

"Muchas personas con EPOC van adaptando su vida a la falta de aire sin darse cuenta: dejan de caminar, evitan las escaleras o abandonan actividades cotidianas. El problema es que esa adaptación puede ocultar un deterioro progresivo. Tenemos que cambiar esa lógica: el objetivo no es que el paciente aprenda a convivir con cada vez más limitaciones, sino ofrecerle herramientas para que pueda recuperar o preservar su capacidad de hacer las cosas que le importan", señaló la Dra. Eugenia Franchi.

Durante el encuentro organizado por AstraZeneca, GSK y Sanofi, los participantes coincidieron en la necesidad de dar mayor visibilidad a la enfermedad, fortalecer la implementación de políticas públicas y promover una respuesta coordinada entre autoridades, profesionales de la salud, sociedades científicas, organizaciones de pacientes y sector privado.

"La Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, desde su posición de sociedad científica, trabaja activamente en concientizar a la comunidad sobre la EPOC. También tiene un rol fundamental en generar puentes entre los diferentes actores responsables de lograr un cambio en el impacto de la enfermedad, así como ser la voz de asesoría científica para la generación de políticas públicas", agregó el Dr. Manuel Ibarrola.